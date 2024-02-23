Цього разу над РФ: ЗСУ збили другий А-50, — ЗМІ (фото, відео)

За даними ЗМІ, літак ліквідували в результаті спільної операції ГУР та Повітряних сил. Повідомляється, що він впав у Краснодарському краї РФ.

23 лютого у Росії збили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомили у телеграм-каналі "Romanov Лайт".

"Знову А-50, знову той самий район. Противник знову не до чого. Пуски були із району Маріуполя", — зазначив автор контенту.

Згодом він уточнив, що літак впав у Канівському районі Краснодарського краю РФ.

Російський провоєнний блогер "Военный Осведомитель" заявив, що літак нібито був збитий в результаті дружнього вогню.

"Російське ППО буквально щоразу винищує російські літаки у своєму тилу. Можна констатувати, що взаємодію повністю провалено, управління розвалено, а система "свій-чужий" відсутня як явище", — додав ворожий військкор.

Відстань від місця ураження А-50 до лінії фронту Фото: Соцмережi

У Росії впав літак А-50: що кажуть в Україні

У LIGAnet з посиланням на джерело повідомили, що літак був збитий українськими силами. За даними ЗМІ, А-50 був знищений в результаті спільної операції Головного управління розвідки (ГУР) та Повітряних сил ЗСУ.

В UA War Infographics підкреслили, що літак А-50 — це "очі Росії в небі". Він допомагає ЗС РФ з пошуком українських об’єктів, зокрема систем ППО та авіації. Це допомагає ворогу наводити нищівні удари.

Фото: UA War Infographics

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ліквідований А-50 координував останній обстріл України.

"Той, що був 7 лютого. Після сідав на аеродром приблизно об 11 ранку по Москві (тобто о 10 по нашому)", — додав чиновник.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про два найгарячіші напрямки у Донецькій області.

23 лютого у ГУР повідомили, що РФ сформувала добровольчий корпус з 18 тисяч осіб. У нього входять колишні "вагнерівці".