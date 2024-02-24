Ще два гаранти: Італія та Канада підписали з Україною угоди про гарантії безпеки (відео)

Детальніші подробиці угод про гарантії безпеки з Італією та Канадою поки що невідомі, оскільки тексти документів ще не опубліковані.

У другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністри двох країн G7 — Італії та Канади — підписали угоди про гарантії безпеки. Про це президент України заявив у власному телеграм-каналі.

Зеленський підкреслив, що зустрічі з главами урядів цих країн, Джорджею Мелоні та Джастіном Трюдо, завжди змістовні.

Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

"Важливим результатом сьогоднішньої (зустрічі з Італією. — Ред.) стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцне підґрунтя для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", — акцентував глава держави.

Деталі угоди поки що невідомі, оскільки текст документа ще не був опублікований.

За інформацією президента Зеленського, Україна 24 лютого підписала ще одну безпекову угоду, яка "зміцнює позиції українського народу і особливо українських воїнів", — з Канадою.

Джастін Трюдо і Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

"Ми з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали угоду про безпекову співпрацю між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні", — розповів він.

Президент наголосив, що це потужне і своєчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стабільності.

Угоди було підписано в межах візиту прем'єрів Італії та Канади до Києва 24 лютого.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналася ще низка країн. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною. Кожна угода з окремо взятою країною унікальна.

Першу угоду про гарантії безпеки було підписано на початку січня 2024 року з Британією.

Під час візиту до Європи в лютому Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Крім того, 23 лютого, під час візиту в Україну данської прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен, угоду про гарантії безпеки було підписано з Данією.

Нагадаємо, Володимир Зеленський навесні 2024 року відвідає Вірменію.