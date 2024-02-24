"Нам цілком під силу": у Зеленського озвучили єдиний варіант завершення війни в Україні

Радник голови ОП Михайло Подоляк порівняв РФ з маніяком, любить руйнувати життя. З його слів, рішення, яке не було ухвалене у 2014 році, спричинить "набагато більшу трагедію".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підбив підсумки двох років повномасштабної війни та розповів, чим вона завершиться. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 24 лютого.

"Два роки повномасштабної, жорстокої, кривавої війни. А до цього 8 років війни підготовчої, але не менш руйнівної. Росія вирішила обнулити все, що стосується сучасної цивілізації. Росія атакувала Україну, розхитуючись убити багато громадян іншої країни й окупувати території", — зазначив Подоляк.

Чиновник наголосив, що РФ "повинна, може і мусить" зазнати поразки. Інакше, з його слів, жодних миру, правил, права та майбутнього не буде.

Подоляк пояснив, що серійному вбивці, який любить вбивати та руйнувати, вірити не можна. На його думку, Росія не може існувати, не задовольняючи цю свою потребу.

"Рішення, яке не було ухвалене вчасно (у 2014 році, після анексії Криму й початку вторгнення в Україну), обов’язково спровокує набагато більшу трагедію…", — додав радник голови ОП.

Він підкреслив, що ніколи не можна здаватись, і Україна це довела.

"Разом із партнерами нам цілком під силу поставити військову крапку в існуванні агресивної РФ", — запевнив Подоляк.

Публікація Михайла Подоляка від 24 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, британська розвідка та Генштаб ЗСУ опублікували статистику втрат ЗС РФ за два роки повномасштабної війни.

У річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ до українців звернувся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Воєначальник згадав головні досягнення України на передовій.