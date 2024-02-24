"Ви надзвичайні": світові зірки звернулись до українців у другу річницю вторгнення (відео)
У зверненні знялися понад 15 світових знаменитостей. Вони виразили підтримку Україні та зазначили, що цей рік може стати "вирішальним".
Світові зірки записали спільне звернення до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Відео опублікували у соцмережах проєкту UNITED24.
"Сьогодні минає два роки, відколи Росія незаконно вдерлась в Україну. Минуло два роки: стільки загиблих, стільки масових вбивств, стільки міст зрівняли з землею. Це був приголомшливий акт, і він продовжує шокувати кожного дня", — заявили знаменитості.
Вони підкреслили, що стійкість українців нині надихає так само як і два роки тому.
"Україна захищає не лише себе, але і Європу та Захід загалом. Якщо воєнний злочинець (Володимир, — ред.) Путін досягне успіху у своєму незаконному й аморальному вторгненні в Україну, жодна країна не буде в безпеці", — зазначили зірки.
Вони пояснили, що 2024 рік може стати "вирішальним", і кожен внесок у це — важливий.
"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Будьте сильними, ми завжди поруч", — заявили зірки.
Вони наголосили, що українці — не самотні й мають пам’ятати, що любов та мир з часом переможуть темряву та ненависть.
"Ми підтримуємо Україну. Ми бачимо, що ваша боротьба — це боротьба за свободу в усьому світі. Ми завжди думаємо про вас. Не здавайтеся, ви надзвичайні люди", — додали знаменитості.
У відео можна побачити:
- американського кіноактора, режисера та продюсера Роберта де Ніро;
- учасників американського попрок-гурту Imagine Dragons;
- ірландського рок-музиканта та вокаліста гурту U2 Боно;
- французьку акторку та співачку Катрін Денев;
- американського актора Марка Гемілла;
- канадську акторку та режисерку Кетрін Винник;
- британського коміка та письменника Стівена Фрая;
- американського кантрі-співака Бреда Пейслі;
- британську кіноакторку та сценаристку Емму Томпсон;
- американського актора Джареда Падалекі;
- британського кіноактора Марка Стронга;
- американського актора Вігго Мортенсена;
- французького актора, режисера та коміка П’єра Рішара;
- американського актора та режисера Мішу Коллінза;
- британського біохіміка та лауреата Нобелівської премії Пола Нерса;
- американського актора, продюсера та режисера Кевіна Бейкона;
- інших.
Нагадаємо, британська розвідка та Генштаб ЗСУ підбили підсумки, скільки техніки та бійців втратила Росія за два роки повномасштабної війни.
24 лютого радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, яким є єдиний варіант завершення війни в Україні.