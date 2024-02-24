Мобілізація в Україні: у ВР прогнозують розгляд нового законопроєкту наприкінці тижня (відео)

Народний депутат Федір Веніславський вважає, що говорити, чи вирішить новий законопроєкт ті проблеми, які накопичилися у мобілізаційній роботі на місцях, не зовсім коректно.

Народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський вважає, що новий законопроєкт про мобілізацію можна буде розглянути вже наприкінці наступного тижня. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Київ24".

"До кінця наступного тижня маємо пройти всі правки", — заявив він.

І додав, що законопроєкт, який наразі готується у парламенті до другого читання, можна буде рекомендувати для розгляду у сесійній залі. При цьому Веніславський запевнив, що переконаний: всі політичні сили, представлені у профільному комітеті, зможуть обговорити і врахувати або не врахувати законодавчі поправки, аби винести законопроєкт на розгляд.

На запитання, чи вирішить цей документ ті проблеми, які накопичилися у мобілізаційній роботі на місцях, Веніславський зазначив, що так говорити "не зовсім коректно і не зовсім щиро".

"Маємо певні питання, наприклад щодо ефективного оповіщення громадян стосовно їхньої явки на призовний пункт. Є певні проблеми з погляду реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, органів державної влади", — зауважив нардеп.

Тобто, на думку Веніславського, чинний закон передбачає, що в цьому процесі беруть участь практично всі органи державної влади.

"Проте де-факто маємо ситуацію, коли представники ТЦК залишаються сам на сам у мобілізаційних процесах, оскільки органи місцевого самоврядування не хочуть брати участь у цій роботи", — засвідчує парламентарій.

Як зазначає Веніславський, насправді цей закон має чіткий технологічний зміст: консолідувати зусилля всіх учасників мобілізаційних процесів, удосконалити процедури оповіщення про необхідність з'явитися до ТЦК, проходження медичного огляду, визначити підстави для відстрочки та звільнення тощо.

Народні депутати подали до другого читання нового закону про посилення мобілізації №10449 уже понад 2,5 тисячі правок.