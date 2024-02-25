Буданов анонсував "сюрпризи" в Криму та пояснив, чи отримала РФ ракети від Ірану (відео)

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Буданов закликав цивільних у 2024 році не користуватись Кримським мостом з міркувань безпеки.

Росія не отримувала від Ірану балістичні ракети далекої дальності. Про це заявив Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони України, 25 лютого в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024".

Він наголосив на тому, що їх у РФ немає. Очільник відомства підтвердив використання окупантами ракет КНДР, але не у значній кількості.

"Ми обіцяли, що у 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму і ми цю обіцянку виконали. Було гучно. Гуркіт почули аж у Кремлі", – повідомив він.

Буданов також додав, що варто очікувати "нових сюрпризів" в Криму у 2024 році. Він також закликав цивільних не користуватись Кримським мостом з міркувань безпеки.

Контрнаступ ЗСУ – прогноз Буданова

Кирило Буданов вважає, що у російських окупаційних військ немає сил для повного захоплення Донецької та Луганської областей у 2024 році. Очільник української розвідки визнав складну ситуацію для Збройних сил України, однак водночас наголосив, що у Росії також є чимало проблем.

Очільник ГУР МОУ зауважив, що відкритим залишається наступне питання — чи будуть готові союзники та партнери України забезпечити її озброєнням і боєприпасами на весь рік, поки ЗСУ здійснюють підготовку до відповідної контрнаступальної операції. На його думку, якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи сили Росії та одночасно відновлюючи власні резерви, то вдасться розпочати новий контрнаступ проти ослабленого супротивника вже 2025 року.

Нагадаємо, 24 лютого Буданов заявив, що завдяки агентурній розвідці заздалегідь було отримано дані щодо нападу Росії. З його слів, західні країни надають неоціненну розвідувальну підтримку.