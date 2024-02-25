Мобілізація в Україні: юристка пояснила, чи можуть в ухилянтів забирати квартири (відео)

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 дозволяє накладати арешт на рахунки та електронні гаманці ухилянтів, тобто можливе блокування карток, розповіла адвокатка Христина Очкур.

У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію чоловікам, які ухиляються від призову, не арештовуватимуть нерухоме майно. Про це повідомила адвокатка Христина Очкур.

"Новим законопроєктом №10449 не передбачено арешту майна, взагалі там немає таких слів", — сказала Очкур.

З її слів, проєкт закону передбачає, що ТЦК та СП може звернутися до суду із заявою про накладання арешту на рахунки, електронні гаманці та інші цінності, що містяться на рахунках, ухилянтів. Також ТЦК може звернутися до суду з проханням обмежити право володіння транспортними засобами.

Проте перший законопроєкт про мобілізацію №10378 містив пропозиції щодо штрафу в розмірі 200 тисяч гривень. Адвокатка зауважила, що якщо людина не оплачує його, то виконавча служба може арештувати нерухоме майно. Проте цей проєкт закону відкликали у січні. На її думку, саме через цей документ громадяни могли переживати щодо можливого арешту майна в разі прийняття нового законопроєкту.

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати більше людей, якщо допомога від США буде меншою. Менша кількість людей на фронті потрібна тоді, коли коефіцієнт озброєності зростає та нею можна прикрити певні ділянки фронту.

Раніше повідомляли, що особам з інвалідністю потрібно пройти ВЛК для виключення зі списку військовозобов'язаних. Проте також такі громадяни можуть піти в ЗСУ за власною згодою.