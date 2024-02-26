Ходив в формі ЗСУ і передав озброєння: в США розслідують дії члена Гельсінської комісії, – NYT

Кайл Паркер їздив щонайменше 7 разів в Україну. Під час одної з поїздок він передав снайперське обладнання на 30 тисяч доларів, що може його зробити "незареєстрованим іноземним агентом".

Старший радник Сенату комісії США з безпеки і співпраці в Європі Кайл Паркер передав українським військовим снайперського спорядження на 30 тисяч доларів. Тепер проти нього почали розслідування. Про це повідомляє The New York Times.

Під час візиту в зону бойових дій в Україні Паркер передав військовим снайперського спорядження на 30 тисяч доларів. Організація також відома під назвою "Гельсінська комісія", яка складається з членів Конгресу і помічників. Вона має вплив на питання демократії і безпеки та активно підтримує Україну.

Постачання обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом, йдеться у конфіденційному звіті директора і головного юрисконсульта комісії, який отримали журналісти видання. Більше того американський чиновник перебував в Україні в українському камуфляжі і з військовими знаками розрізнення військових частин. Попри заперечення чиновників з питань етики і безпеки Конгресу США, Паркер найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США.

Відтак це порушило питання, що свідомо і несвідомо Паркер став мішенню і використовувався іноземною розвідувальною службою й міг використовуватись іноземною розвідувальною службою. Це занепокоєння змусило конгресменів радити передати розслідування в ФБР.

Також у конгресменів виникло занепокоєння, що дії Паркера можуть поставити під загрозу майбутню допомогу Україні. Голова комісії Джо Вілсон рекомендує звільнити Кайла Паркера заради "національної безпеки". У доповіді висувається ймовірність того, що різка підтримка України Паркером переступила етичні чи юридичні межі, і що він, урядовий службовець США, міг діяти як агент України.

Захисники Паркера на умовах анонімності повідомили, що йому порадили носити українську уніформу американські та українські експерти з безпеки. Але знаки розрізнення він нібито ніколи не носив. Поїздок в Україну було щонайменше 7 з початку повномасштабної війни. Вони не були офіційними, але Паркер казав про них ніби вони такими були.

Нагадаємо, 26 лютого ЗМІ писали, що Пентагон порушив понад 50 справ через випадки шахрайства і корупції у військовій допомозі Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про перспективи надання ATACMS з дальністю 300 км.