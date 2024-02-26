РФ не зможе модернізувати літаки А-50 в А-50У: альтернативу можуть шукати в Китаї, — ISW

За словами аналітиків, через низку технічних причин у РФ можуть випустити неповноцінну заміну літака-розвідника А-50У. Українська розвідка, зі свого боку, анонсує, що незабаром буде збито ще один літак ДРЛО.

Російський інформаційний простір, як і раніше, дуже чутливий до нещодавніх втрат літаків А-50 дальнього радіолокаційного виявлення, це вказує на те, що розміщення і захист цих бортів викликає серйозне занепокоєння. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 25 лютого.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗСУ два тижні готували операцію, щоб збити А-50.

За його словами, у РФ залишається ще шість А-50, але після падіння ще одного Росія вже не зможе здійснювати бойові вильоти цілодобово. Російські джерела сумніваються в тому, що літак був збитий українським ЗРК Patriot, хоча саме таку версію повідомили "наверх" російському командуванню.

Російські джерела розкритикували систематичну проблему російського персоналу, який думає тільки про себе і свою кар'єру.

За даними українських ЗМІ, джерела в ГУР повідомили, що літак А-50 збили модифікованою системою С-200. За словами одного з російських джерел, втрата другого А-50 цієї зими — це проблема, оскільки у Росії вже був дефіцит таких літаків до повномасштабного вторгнення. Один з "військкорів" також заявив, що Росія не зможе модернізувати багато А-50 в А-50У через низку незазначених технічних і організаційних причин. Він запропонував альтернативи — випустити неповноцінну заміну літака дальнього виявлення або закуповувати аналоги у Китаю.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про втрати РФ під час ліквідації літака А-50.

Також повідомлялося, що можливості російської авіації зменшуються. Після втрати ще одного А-50. За словами спікера ЗСУ Юрія Ігната РФ уже не зможе, як раніше, проводити радіолокаційну розвідку і виявляти повітряні цілі.