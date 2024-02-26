Не можна знімати та фотографувати: киян попередили про військові навчання

Тренування українських захисників триватимуть чотири дні. До них будуть залучені самі військовослужбовці, а також техніка та озброєння.

У столиці України кілька днів проводитимуть військові навчання. Про це 26 лютого повідомила пресслужба Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (РДА).

"У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", — розповіли в адміністрації.

Пресслужба зазначила, що до практичних тренувань будуть залучені особовий склад, штатна військова техніка та озброєння. Метою навчань є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і проведення оборонної операції.

"Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено", — додали у Дарницькій РДА.

Публікація Дарницької РДА від 26 лютого Фото: Скриншот

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