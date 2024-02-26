Stryker на службі десантників: 80 бригада ДШВ показала американські БТРи (фото)

Військові зазначають, що БТР Stryker технологічніший, маневрений і прохідний. Влітку 2023 року Штати передали ЗСУ понад 120 машин.

США в межах військової допомоги передали Україні бронетранспортери Stryker. Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади показали машини на службі у війську. Відповідний допис опублікувала пресслужба у Фейсбуці.

"Більш технологічний, забезпечує живучість екіпажу та десанту, швидкий, маневрений та прохідний. Володіє всім необхідним, щоб допомогти десантникам виконати завдання та повернутись цілими", — зазначили у бригаді.

БТР Stryker M1125 Фото: 80 ОДШБр

На світлинах показані БТРи під час навчань галицьких десантників. У "Мілітарному" назвали конкретну версію машини — це M1126 Stryker з дистанційно керованим кулеметом M2 в кулеметній установці M151 Protector. Машини використовують для перевезення бійців до лінії зіткнення.

Відомо, що всього США передали Україні 120 БТРів Stryker й 20 протимінних тралів Light Weight Mine Roller. Їх постачання було анонсовано у липні 2023 року. Один бронетранспортер здатний перевозити до 9 бійців у десантному відділені. Екіпаж складається з трьох осіб. Бронювання машини захищає від 7,62-мм патронів по колу. Також є можливість встановити керамічний захист Mexas, який дозволяє покращити захист й витримувати 14,5-мм кулі по корпусу, а у лоб 30-мм бронебійний підкаліберний снаряд на відстані 500 метрів.

БТР Stryker в ЗСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ЗСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ЗСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ЗСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ЗСУ Фото: 80 ОДШБр

Нагадаємо, 20 січня в армії США показали БТР Stryker з новим озброєнням — ПТРК Javelin, який інтегрували в машину.

8 січня ЗМІ писали, що в США працюють над активним захистом Sentinel наступного покоління, щоб захищати машину від протитанкових загроз.