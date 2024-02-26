ЗСУ посилюють лінію оборони на захід від Авдіївки, — Тарнавський

Окупанти 40 разів намагалися прорвати оборону на Мар'їнському напрямку і 25 разів під Авдіївкою. За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, ЗСУ працюють над недопущенням подальшого просування росіян і намагаються завдати ворогу якнайбільших втрат.

Російська армія нарощує кількість авіаударів та штурмових дій в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія". За минулу добу противник наніс 45 авіаударів. Також відбулося 72 бойові зіткнення — це найбільше за останні два тижні. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram у понеділок, 26 лютого.

Також російські окупанти здійснили 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

На Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ, під Авдіївкою — 25, на Запоріжжі — 6, проінформував Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат", — написав командувач ОСУВ "Таврія".

Ситуація на Авдіївському напрямку станом на 26 лютого. Карта DeepState Фото: DeepStateMAP

Загалом загальні втрати ворога на Таврійському напрямку вбитими і пораненими за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них — саме на Донеччині та під Авдіївкою.

Втрати російської армії в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські військові відійшли від селища Ласточкине, що на Авдіївському напрямку.

23 лютого пресслужба Міністерства внутрішніх справ України поділилася "унікальними кадрами" зі зруйнованої Авдіївки. На відео зафільмована невелика група український військових, яка іде по вулицях міста зі зброєю та рюкзаками. Навколо них — чорний сніг, вирви від снарядів і зруйновані житлові будинки.