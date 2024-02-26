Американці повернуть до ладу субмарину USS Boise, яка чекає на ремонт 9 років

Атомний підводний човен простояв в очікуванні капітального ремонту через те, що на тлі робіт з модернізації кораблів і авіаносців підводні човни опинилися в самому низу списку пріоритетів.

Військово-морські сили США нарешті почнуть ремонт атомної субмарини USS Boise (SSN 764) класу Los Angeles, яка не виходила в море з 2015 року. Контракт на суму 1,2 млрд доларів буде укладено з компанією HII Newport News Shipbuilding (NNS), а роботи мають бути завершені до вересня 2029 року. Про це 24 лютого повідомили в Defense News.

Ремонт розпочнеться після майже десятирічної перерви в капітальному ремонті, протягом якої субмарина раз у раз переміщалася між Ньюпорт-Ньюс і прилеглою військово-морською корабельнею в Норфолку. Як зазначають оглядачі, ніколи не було ні місця для ремонту підводного човна USS Boise, ні грошей для фінансування робіт.

Причина таких затримок полягає в тому, що на тлі робіт з модернізації кораблів і авіаносців американські підводні човни опинилися в самому низу списку пріоритетів — деякі з них були готові до експлуатації з великими затримками, а інші, як Boise, навіть не були розпочаті.

Наприклад, USS Boise 2018 року було направлено на приватну корабельня Newport News Shipbuilding з метою початку капітального ремонту. Човен мав бути готовим до 2021 року. На планування було виділено 351,8 млн доларів, проте роботи так і не стартували.

Контракт охоплює роботи, які охоплюватимуть обслуговування і відновлення конструкції корпусу субмарини, паливних баків, силових установок, електростанції, допоміжних систем, озброєння тощо.

"Команда NNS з нетерпінням чекає на можливість використати наш досвід в обслуговуванні атомних підводних човнів, щоб почати цей важливий капітальний ремонт", — заявив представник корабельні Тодд Корілло.

Субмарина USS Boise на верфі Huntington Ingalls Industries у Ньюпорт-Ньюсі, штат Вірджинія. Джерело: Defense News

Коротко про субмарину USS Boise

Підводний човен USS Boise було закладено 25 серпня 1988 року в Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія, і спущено на воду 23 березня 1991 року. У 2002 році субмарину призначили до складу бойової групи авіаносця John F. Kennedy, коли група брала участь в операції "Непохитна свобода".

USS Boise обігнула земну кулю під час плавання протяжністю 37 000 миль з 30 жовтня 2006 року по 30 травня 2007 року. Вона вийшла з Норфолка, прослизнула під арктичними льодами в Тихий океан, пройшла на північ через Суецький канал, перетнула Середземне море і повернулася в Норфолк.

Човен озброєний 10 торпедними апаратами Mk48 ADCAP з перезарядженням, ударними ракетами Tomahawk block 3 SLCM дальністю 3100 км, протикорабельними ракетами Harpoon дальністю 130 км і мінними постановками Mk67 мобільних мін Mk60 captor.

Раніше повідомлялося, що Норвегія в рамках німецько-норвезького стратегічного партнерства працює над створенням нового підводного човна Type 212CD, що стане "переломним моментом" для Королівського норвезького флоту.