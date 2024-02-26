Росія будує ділянку нової залізниці з Маріуполя до Криму (супутникові знімки)

У Центрі журналістських розслідувань уточнили, що роботи на умовній Східній гілці (Ростов – Таганрог – Маріуполь) росіяни не припиняли впродовж усього 2023 року. Проте після ударів Сил оборони по новому мосту в районі с. Гранітне, РФ пригальмувала темпи.

Російська Федерація почала підготовчі роботи для подальшого будівництва залізниці, за допомогою якої Москва запланувала з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом через тимчасово окуповані території Донецької й Запорізької областей. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

"Завдяки свіжим даним наразі можна з великою вірогідністю припустити, де саме нові колії перетинатимуть ТОТ Півдня України", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Центрі уточнили, що роботи на умовній Східній гілці (Ростов – Таганрог – Маріуполь) не припинялися впродовж усього 2023 року. Наприкінці 2023-го — на початку 2024-го років Сили оборони України завдали кілька ударів по новому залізничному мосту в районі с. Гранітне, пригальмувавши темп робіт.

Схематичне зображення залізниці з Ростова у Криму. Зеленим кольором позначено існуючі колії

За інформацією журналістів, будівництво на Західній гілці (Маріуполь – Бердянськ – Якимівка) окупанти обіцяли розпочати у першому кварталі 2024 року і виконали цю обітницю.

"Зокрема, с. Осипенко, рівновіддалене від двох портових міст, стане вузловою станцією, разом із воєнним полігоном поблизу с. Новопетрівка, який російські військові активно використовують як для тренувань, так і для дислокації особового складу", — додають у Центрі.

Східна околиця с. Осипенко та полігон між с. Новопетрівка і с. Куликівське Бердянського р-ну. 25.02.2024 р.

З відповідних "вузлів" на схід можуть тягнутися дві колії. Одна, як і припускали у Центрі журналістських розслідувань раніше, вздовж сухопутного коридору, а за кілька кілометрів до Маріуполя повертатиме на північ, де, оминаючи с. Нікольське, зєднається з уже існуючою залізницею в районі с. Кальчик (10 км від м. Маріуполь).

"Друга — з полігону вздовж узбережжя Азовського моря по маршруту Новопетрівка – Куликівське – Урзуф – Юр’ївка – Ялта – Азовське – морський порт Маріуполя", — уточнили у матеріалі.

Ділянки з ознаками будівництва залізниці поблизу с. Бердянське, між с. Урзуф та Юр"ївка. 25.02.2024 р.

Як повідомляв у січні Центр журналістських розслідувань, Бердянськ планують з’єднати з Маріуполем залізницею у районі станції с. Трояни, що в 20 км на північний захід від міста.

Околиці селищ Трояни, Новопавлівка та Болгарка Бердянського р-ну. 25.02.2024 р.

Від с. Трояни залізниця прямуватиме через с. Новопавлівка паралельно до берегової лінії Азовського моря до с. Нововасилівка, звідки одна колія піде на Мелітополь, а інша — до Приазовського, звідки далі до Якимівки, яка знаходиться на 20 кілометрів південніше Мелітополя і, на думку росіян, є менш досяжною для ударів Сил оборони.

Приєднатися до вже існуючої гілки Мелітополь – Джанкой росіяни планують в районі с. Кирпичне, що за 10 км на північ від станції Якимівка.

Майбутні вузлові станції залізничного коридору Росії в смт. Якимівка, Приазовське, та поблизу с. Воскресенка Мелітопольського р-ну. 25.02.2024 р.

Як додають у Центрі, нову залізницю можуть приєднати до чинної "Бердянськ – Токмак" в районі станції Єлизаветівка та Нельгівка.

"У Бердянському районі є ще одна ймовірна ділянка: Єлизаветівка – Софіївка – Миколаївка – Бердянське. Проте, цей маршрут перетинає р. Берда, тож без будівництва нового залізничного моста його реалізація неможлива", — запевняють журналісти.

Схематичне зображення нової залізниці на Півдні України. Зеленим кольором позначено існуючі колії.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ завдали влучного удару, який призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти. Крім того, внаслідок атаки було знищено цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Ще 6 листопада російські ЗМІ повідомили, що РФ почала будувати залізницю, яка має з’єднати Ростов-на-Дону із захопленим Кримом. Вона проходитиме через тимчасово окуповану частину Запорізької області.