Су-34, Су-35, А-50: якими темпами зникає та відновлюється авіація РФ, — оглядач

На думку військово-політичного оглядача проєкту "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у 2024 році Україна зосередиться на витіснення ЗС РФ з повітря. При цьому російська авіаційна промисловість хоч і працює, але не здатна покрити втрачені літаки.

Російський військово-промисловий комплекс все ще здатен випускати деякі моделі військових літаків. Однак темпи знищення повітряних суден на війні в Україні перевищують темпи виробництва. Крім того, літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 росіяни виробляти вже не здатні. Про деталі втрат авіації РФ військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на сторінці Facebook.

Коваленко зауважив, що протягом двох перших місяців 2024 року Росія втратила 11 літаків. Зокрема, Су-34 — п'ять шт., Су-35 — дві шт., Ил-22 та Ил-76 — по одній шт., А-50 — дві шт. Після цього проаналізував виробничі можливості країни-агресора і підсумував, що росіяни не встигають відновлювати авіацію після ударів українських Сил оборони.

У дописі оглядача порівнюються загальні втрати ворога та продуктивність його заводів.

Авіація РФ — деталі втрат на війні

Винищувачі-бомбардувальники Су-34. Основне призначення протягом останніх кількох місяців — запуск керованих авіабомб (КАбів). Протягом двох років війни ЗС РФ втратила 25 шт. (за підтвердженими даними) або більш як 50 шт. (за непідтвердженими). Тобто, щомісяця — по "мінус" одному літаку (в середньому), а щороку — "мінус" 12-13 шт.

Новосибірський авіаційний завод ім. В. П. Чкалова продовжує випускати Су-34. Продуктивність заводу — до ескадрильї (ескадрилья — від 12 до 24 шт.). Зокрема, у 2022 році ЗС РФ отримали 10 літаків, а у 2023 — шість: випускається на третину менше нових повітряних суден, ніж знищується.

Станом на початок війни країна-агресор мала 100 Су-34 у робочому стані. Тобто, до лютого 2024 року РФ позбулась чверті або половини літаків цієї моделі, а відновила їх не повністю.

Багатоцільовий винищувач Су-35. Протягом двох років війни ЗС РФ втратила 7 шт. (за підтвердженими даними) або більш як 20 шт. (за непідтвердженими). Тобто, щороку — "мінус" 3-4 шт. (або близько 10 шт.).

У місті Комсомольськ-на-Амурі досі працює авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна. Продуктивність заводу — також до ескадрильї. Зокрема, у 2022 році ЗС РФ отримали 7 літаків, а у 2023 — 10. Якщо орієнтуватись на непідтверджені втрати, то кількість цих моделей також не відновлюється.

Станом на початок війни країна-агресор мала 99 Су-35 у робочому стані.

Літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 — до початку війни ЗС РФ мали дев'ять таких повітряних суден. З них шість — не працюють, пошкоджені або знищені. Зокрема, один літак перебуває на "постійній модернізації", два — на регламентних ремонтних роботах, один — пошкоджений внаслідок атаки БПЛА на аеродромі Мачулищі в Білорусі, два збиті над Азовським морем у 2024 році. Випускати А-50 Росія не може, тобто кожна втрата — безповоротна, зауважив Коваленко.

На думку оглядача, втрати авіації у РФ перебувають на "катастрофічному" рівні. Якщо 2022-2023 рр. Україна присвятила витісненню ворога з Чорного моря, то з 2024 року почнеться "витіснення росіян з повітряного простору", — спрогнозував Коваленко.

"У 2024 році Україна займеться видавлюванням зі свого повітряного простору, простору над тимчасово окупованими територіями та частково з російської тилової зони авіації ворога. І, треба визнати, початок покладено дуже успішний".

Зазначимо, Фокус писав російські літаки, знищені у січні-лютому 2024 року. Остання втрата РФ — літак А-50, який упав у Краснодарському краї біля Єйська. Росіяни опублікували кілька відео з місця подій, на яких видно, як повітряне судно відстрілює теплові пастки. За якусь мить воно спалахує і падає на землю. На кадрах, які з'явились у мережі, можна побачити масштабну пожежу та уламки — їх виявили на схід від Єйська. Російські військкори при цьому запевняють, що надзвичайна ситуація — начебто "френдлі-фаєр", до якого не причетні українці.

14 січня стався попередній інцидент — зник з радарів ще один А-50, крім того, отримав пошкодження командний пункт Ил-22, який ледве дотягнув до аеродрому. За оцінками експертів, до нього могла дістати ракета ЗРК Patriot або С-200/С-300 Сил оборони України.