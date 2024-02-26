"Ще є зниклі безвісти": у ЗСУ уточнили цифру втрат, озвучену Зеленським (відео)

На думку бійця ЗСУ Мирослава Гая, офіс президента озвучив правдиву цифру українських втрат. Але до цієї цифри мають додати українців, тіла яких не евакуювали з поля бою.

Цифра втрат, оприлюднена президентом України Володимиром Зеленським, не враховує бійців, які полягли на полі бою, але чиї тіла не евакуювали. Крім того, є люди, які загинули вглибині окупованих територій, виконуючи завдання, або у місцевості, куди зараз немає можливості дістатись. Про те, що потрібно врахувати у підрахунках загиблих, розповів боєць ЗСУ та волонтер Мирослав Гай у коментарі для телеканалу "Київ24".

Офіційно оприлюднені дані про втрати не враховують військових, які зникли безвісти, пояснив Гай. Якщо людину було серйозно поранено навіть на очах у свідка, але тіло не евакуювали, то до списків загиблих прізвище не внесуть.

"Відповідно до закону України, допоки не буде евакуйоване тіло нашого героя, він вважається зниклим безвісти. Навіть якщо були свідки чи хтось особисто бачив, що був обстріл і людина загинула або отримала поранення, несумісне з життям, і її не евакуювали, вона буде рахуватись зниклою безвісти".

Зі слів волонтера, йому не хотілося б долучатись до можливих "спекуляцій" на цифрах. Зеленський озвучив кількість загиблих українців — 31 тисяча людей. На думку військового, це число відповідає дійсності, хоч і не враховує зниклих безвісти.

"Офіс президента володіє інформацією. Я дуже сумніваюсь, що хтось би у наявній ситуації підставив би президента".

Гай відповів на питання журналіста, який цікавився, чи варто було президенту озвучувати число втрат. Волонтер наголосив, що суспільство давно вимагало дану інформацію.

"Тому було прийнято рішення ці цифри озвучити", — пролунало у ефірі телеканалу.

Втрати ЗСУ — деталі

Зазначимо, 25 лютого президент Володимир Зеленський озвучив число втрат ЗСУ протягом двох років війни. Політик заперечив заяви президента РФ Володимира Путіна, який заявив про загибель 150 тис. українських військових. Насправді на полі бою полягла 31 тисяча українців і "це дуже боляче", наголосив очільник держави.

Тим часом видання Tne New York Times наголосило, що дані Зеленського не збігаються з інформацією спецслужб США. Згідно з їхніми оцінками, можливі втрати України удвічі більші — близько 70 тис. осіб. Крім того, ще 100-120 тис. — поранені.

Водночас офіційні втрати ЗС РФ — майже пів мільйона осіб, наголосив український президент під час пресконференції 25 лютого. Третина, тобто 170 тис. — це безповоротні втрати, тобто загиблі росіяни, а решта — поранені та зниклі безвісти.