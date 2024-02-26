"Час до травня": Масі Найєм про втрату держави і важливість посилення мобілізації (відео)

На думку військового Масі Найєма, вести дискусії щодо мобілізації на сьогодні недоречно. Якщо призивати лише мотивованих, то українцям доведеться тікати від РФ і емігрувати до Польщі.

Якщо українці до травня 2024 року не зрозуміють важливість мобілізації, то їм загрожує втрата держави. Якщо вони не відшукають у собі "мотивації", то доведеться шукати нової долі у Польщі, або служити окупаційній владі РФ. Свою позицію щодо мобілізації адвокат та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм висловив у інтерв'ю телеканалу Deutsche Welle.

Масі Найєм відповів на питання журналістки, чи потрібно мобілізувати до лав ЗСУ лише мотивованих чоловіків, оскільки немотивовані можуть заважати підрозділу. Адвокат відзначив, що на сьогодні ситуація така, що іде мова не про мотивованість-немотивованість, а про те, що "пора подорослішати". Зараз не можна вести дискусію щодо Work Life bance (балансу життя-робота), оскільки в України є загроза втратити незалежність.

"Треба людям, хто має якусь дискусію з цього приводу, зрозуміти дуже важливу історію. Ми зараз на межі втрати держави. Це не імовірність така дуже далека, це не про ядерку, яка може буде, а можливо не буде. Є цілком реальні загрози".

На думку військового, часу в українців є до травня 2024 року. Якщо "певні речі не стануться", то громадянам доведеться влаштовуватись по-новому. Один з варіантів — виїзд до Польщі і життя поруч з людьми, які висипають на землю українське зерно. Саме це має бути мотивацією — або захист України, або виїзд, наголосив Найєм.

"Якщо певні речі зараз не стануться, то цілком очевидно може статись, що в травні вам треба буде планувати жити в іншій країні. Якщо ви патріот, то жити з "русньою" тут ви не зможете. Це дуже цілком реальний ризик. Тепер цю "мотивацію" можна собі засунути і їхати жити в Польщу з цими дебілами, які зараз висипають зерно. Ти тепер маєш обрати мотивацію: ти сам або включиш себе і будеш захищати цю державу, або їдь до поляків".

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в останні тижні перебування на посаді (у січні 2024 року) наголосив, що необхідно посилювати мобілізацію і набирати нових людей у військо. Згідно з його оцінками, після президентських виборів у РФ у березні 2024 року Кремль почне нову хвилю призову: щоб дати відсіч, Україна також має наростити сили.

Тим часом у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту №10449 про мобілізацію та військову службу. Після першого читання народні депутати внесли більш як 4 тис. правок, але є сподівання, що у другому читання закон приймуть на початку березня 2024 року.

Нагадуємо, 22 лютого голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія погодився, що Україні дійсно потрібно набирати більше людей у Сили оборони, оскільки багато бригад на лінії фронту неукомплектовані.