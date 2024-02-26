"Прийшов час розповісти суспільству": нардеп озвучив втрати ЗСУ (відео)

Роман Костенко говорить про цифру у 41 тисячу із зниклими безвісти. Депутатка Мар’яна Безугла заявила, що орієнтовна цифра загиблих може бути більшою – близько 50 тисяч.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко, заявив, що на засіданнях комітету Генеральний штаб ЗСУ не називав втрати українських захисників, які б були більшими ніж 50 тисяч. Про це він сказав ефірі Радіо Свобода, таким чином, заперечивши дані, які озвучила депутатка Мар’яна Безугла.

"Я був на комітеті. Я не чув, щоб Генштаб колись говорив, що в нас є 50 тисяч загиблими. Такої інформації на комітеті ніколи не було, я намагаюся бути присутнім на всіх комітетах. Десь вони колись говорили про 7-8 тисяч зниклих безвісти. То це тоді цифра десь до 40 тисяч, якщо це можна самому додати", — сказав він.

Роман Костенко додав, що те, що зараз президент озвучив втрати Сил оборони у війні проти РФ, саме на часі.

"Те, що президент вчора сказав, я вважаю, що прийшов час розповісти суспільству, щоб воно бачило інтенсивність бойових дій і втрати, які ми понесли. і скільки Героїв ми втратили.

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26 лютого під час пресконференції вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський озвучив дані про втрати Сил оборони. За його словами, 31 тисяча військовослужбовців загинули від 24 лютого 2022 року. Кількість поранених та зниклих безвісти він відмовився розголошувати.

Після озвучених президентом даних про втрати ЗСУ депутатка від "Слуги народу" заявила, що орієнтовна цифра загиблих може бути більшою – близько 50 тисяч.

Західні ЗМІ повідомили, що за оцінкою США, Україна втратили 70 тисяч солдатів. Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, приблизно вдвічі більші.