"Дорога з двостороннім рухом": екскерівник висловився про "бази США" в Україні і співпрацю з ЦРУ

Партнери із США доклали багато зусиль щодо підготовки бійців української розвідки і відкрили нові якісні можливості для їхньої національної безпеки, говорить Кондратюк.

ЦРУ США і ГУР Міноборони налагодили тісну співпрацю щодо підготовки агентів для виконання завдань. Про це в коментарі "Українській правді" сказав екскерівник ГУР Валерій Кондратюк, коментуючи статтю The New York Times.

"Ця співпраця, ця взаємодія – це дорога з двостороннім рухом. Важко було, коли в них все добре, все налагоджено, переконати їх, що Україна має вирішальне для них значення. Щодо збору інформації проти Росії. І тут головне було не те, щоб їм сказати, що вони мають ризикувати, а показати, що це відкриє нові якісні можливості для їхньої національної безпеки", — розповів він.

Він додав, що за часів президентства Дональда Трампа програма співпраці ЦРУ та ГУР розширилася.

"А щодо баз – це були не бази, це були власні спроможності ГУР, які ми розбудовували. Тому що до цього часу не було жодних розвідувальних можливостей проти Росії. Але звісно, коли були захоплені території, ці можливості треба було терміново створювати. І ми створювали ці розвідувальні пункти вздовж кордону з Росією", — сказав Кондратюк.

Він зазначив, що партнери із США доклали багато зусиль щодо підготовки.

"Ми набрали кращих офіцерів з ГУР, які потім отримали підготовку на Заході: і агентурну, і в технічному плані. І далі ці люди успішно виконували ці задачі. І на початок російської агресії ГУР, Міноборони мали наявні сили і засоби як на території Росії, так і на своїй території – готовий партизанський рух", — повідомив екскерівник ГУР.

Нагадаємо, що видання The New York Times за підсумками понад 200 інтерв’ю з чинними та колишніми посадовцями в Україні, США та Європі написало, що ЦРУ США підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією.

31 січня повідомлялося, що в ЦРУ зізналися, як зірвали плани Кремля проти України. ЦРУ отримало дані про заплановані Росією операції під "фальшивим прапором".