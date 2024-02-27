"Не треба боятися": у ТЦК розповіли, як часто чоловікам потрібно проходити ВЛК

За словами начальника Кременчуцького РТЦК Мирослава Волкова, якщо військовозобов'язаний приходить уточнити дані та пройти ВЛК, це не означає, що сьогодні-завтра його мобілізують.

Військово-лікарську комісію необхідно проходити раз на рік. Про це сказав керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Мирослав Волков в інтерв'ю "Кременчуцькому Телеграфу".

Начальник ТЦК заявив, що якість роботи військово-лікарських комісій у районі дещо покращилася — там повністю замінили склад лікарів і голову ВЛК. Волков підкреслив, що не має нарікань на їхню роботу.

Як зазначає голова ТЦК, згідно з наказом №402, військовозобов'язані громадяни в мирний час мають проходити ВЛК раз на п'ять років. Однак, за його словами, до цього наказу було внесено правку, згідно з якою проходити ВЛК потрібно щорічно.

"Тобто військовозобов'язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов'язаний її проходити", — сказав він.

За словами Волкова, якщо військовозобов'язаний не згоден із рішенням ВЛК і хоче оскаржити рішення комісії, то йому варто звернутися до РТЦК.

"Ми узгоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або скасовують, або підтверджують", — пояснив він.

Волков закликав усіх військовозобов'язаних з'явитися в РТЦК, уточнити свої облікові дані та пройти ВЛК. За його словами, суспільство має усвідомити, що на сьогодні стоїть питання виживання української держави.

"Не потрібно боятися РТЦК. Дуже багато фейків, неправдивої інформації зараз доноситься до суспільства. Повірте мені, якщо ви приходите в РТЦК і СП, це не означає, що сьогодні-завтра ви будете мобілізовані", — сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 21 лютого, проходження чоловіком військово-лікарської комісії не гарантує автоматичного звільнення від подальшого отримання повістки, і деякі військовозобов'язані можуть бути викликані на службу повторно.

Раніше, 30 січня в Рівненській області суд виніс вирок військовозобов'язаному, який заявив, що не згоден з висновком ВЛК. За словами чоловіка, у нього є "низка хронічних захворювань", але лікарі все одно визнали його придатним.