"Витримує удар Ланцета": бійці ЗСУ розказали про шведську БМП CV90 (відео)

За словами військових, машина має потужне бронювання, а камуфляж Barracuda зменшує помітність БМП у різних спектрах.

В межах військової допомоги Україна отримала шведські БМП CV9040 C. В сюжеті "Армія TV – військове телебачення" військові з 21-ї окремої механізованої бригади розказали про основні переваги бойової машини піхоти.

Бійці зазначають, що в машині немає недоліків. Хіба б трохи додати боєприпасів, бо в боєкомплекті 24 снаряди лише. Шведські БМП йдуть з камуфляжною системою Barracuda від Saab. Вона зменшує помітність машини в різних спектрах, що підвищує її непомітність.

"CV90 у нас показала себе з найкращої сторони. По-перше, це броня і гармата. Броня дуже потужна, бо витримувала прямий "Ланцет" – це тільки те, що з досвіду є. Витримує "Ланцет", FPVшку, в с*аку 120-й прилетів, то в принципі витримала. Екіпаж хоч і контужений, але своїми силами відпрацював, відстрілявся і на відкат", — розповів замкомандира Денис.

Також військові зазначають, що в машині не детонує боєкомплект, а вигорає. В сюжеті показали оператора БРЕМ на базі CV90. Він зазначає комфорт машини і захищеність. Інші бійці зазначають, що окупанти з літа полюють на CV90. Вони на них не жаліли артилерію і різні засоби ураження, бо знають, що коли CV90 доїде до позиції, то будуть втрати.

Нагадаємо, 12 січня в ЗСУ показали, як 14-та бригада зайняла ворожі позиції під прикриттям БМП CV9040.

В червні 2023 в Міноборони Швеції розказали про хід підготовки військових на БМП CV9040.