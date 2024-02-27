Без диктатури та імперіалізму: Україна стала останнім шансом на "іншу" РФ, — прем'єр Литви

За словами Інгріди Шимоніте, росіяни, які сумують за Борисом Нємцовим, повинні допомогти Україні перемогти у війні.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що перемога України у війні дасть РФ останню можливість стати демократичною і вільною державою. Про це вона написала у своєму Twitter.

Вона зазначила, що одним із найбільш кричущих нагадувань, що в Росії немає свободи, стало вбивство Бориса Нємцова 9 років тому.

"За правильні вчинки в Росії вас можуть вбити або посадити до в'язниці, або і те, і інше. Криваві відбитки пальців путінського режиму всюди на цьому вбивстві, і на багатьох інших", — зазначила Шимоніте.

За словами прем'єр-міністра Литви, перемога України може стати останнім шансом для росіян на "іншу" РФ — вільну від диктатури та імперіалізму.

"Моє послання до всіх, хто сьогодні сумує за Нємцовим: допоможіть Україні перемогти, чого б це не коштувало", — підкреслила вона.

Нагадаємо, що в російських містах проводяться акції пам'яті, присвячені восьмій річниці смерті опозиціонера Бориса Нємцова. Москвичі несуть квіти до меморіалу на місці вбивства політика, там же відбулося перше затримання.

Крім того, влітку 2023 року стало відомо, що група кілерів із російського ФСБ, причетна до отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи, постійно стежила за Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя.