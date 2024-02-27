Перший український Abrams пошкоджено в бою: експерти описали деталі бойового зіткнення

Судячи з характеру ушкоджень, противник використовував FPV-безпілотник або ПТКР. Фахівці відзначили низьку ефективність БПЛА проти танка Abrams, тому фактично машина і не була повністю знищена.

В інформаційному полі 26 лютого з'явилися кадри ураження першого американського танка Abrams M1A1, що перебуває на озброєнні української армії. У зв'язку з цим польські оглядачі Defence 24 спробували оцінити характер пошкодження і з'ясувати обставини зіткнення.

Автори матеріалу пишуть, що донедавна ці машини, ймовірно, не брали участі в бойових діях і перебували в резерві, але після втрати ЗСУ Авдіївки їх відправили в бій. Судячи з опублікованих кадрів неможливо з точністю визначити, чим підбили машину, але можна припустити, що це була протитанкова керована ракета (ПТКР) або FPV-безпілотник.

"Найімовірніше, задня частина башти була уражена ззаду або збоку. Примітно, що танк не було знищено внаслідок цієї атаки, але водночас було пробито броню задньої частини башти, в якій розташовані два ізольовані боєкомплекти", — припустили експерти.

Також було зазначено роботу вишибних панелей, які спрацювали під час влучання в башту, фактично цим запобігши детонації боєкомплекту, завдяки чому екіпаж машини міг врятуватися. Ба більше, експерти зазначають, що на фото помітні відкриті люки, а отже, екіпаж встиг евакуюватися з машини.

"На наявних кадрах видно, що, окрім пошкодження задньої ніші башти та залишків метальних зарядів, що догоряють, танк не зазнав серйозних ушкоджень", — підкреслили експерти.

Судячи з характеру пошкоджень, спроби знищити український Abrams за допомогою безпілотника виявилася неефективною, оскільки в зоні ураження немає боєприпасів. Крім того, спроба закинути через люки гранати призведе до додаткових пошкоджень, але не до знищення танка, підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що американські танки Abrams M1, які перебувають на озброєнні українських сил, оснастили комплектами динамічного захисту M19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT-1). Вона має надати до 500-550 мм додаткового захисту проти кумулятивних боєприпасів.