"Наступають і вдень, і вночі": ЗС РФ намагаються закріпитись під Авдіївкою, — Жорін (карта)

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, що Росія кинула на Авдіївський напрям "величезну кількість піхоти". З його слів, поблизу Красногорівки тривають "дуже активні бої".

Російські окупанти намагаються просунутись на Авдіївському напрямі у Донецькій області. Деталями 27 лютого у соцмережах поділився майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) Максим Жорін.

"Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати — і вдень, і вночі", — повідомив він.

Військовослужбовець розповів, що основний напрям, де нині тисне ворог, це лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Також "дуже активні бої" точаться в районі Красногорівки.

Згадані населені пункти на Мапі бойових дій Фото: Deep State

"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти", — зазначив Жорін.

Офіцер запевнив, що 3 ОШБр та інші підрозділи українських сил "не лише сидять в обороні", але й контратакують ЗС РФ.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 лютого у війську оприлюднили кадри знищення російської гаубиці на поле бою. Внаслідок двох прицільних влучань ворожа гармата-гаубиця Д-20 перетворилась на брухт.

Також 27 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про ліквідацію ще однієї "пташки" російських окупантів. Захисники "приземлили" винищувач-бомбардувальник Су-34. Воєначальник підкреслив, що ворожим льотчикам варто запровадити нову традицію — "перед кожним вильотом про всяк випадок побачитися з рідними".