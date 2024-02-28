Путін почав підготовку до можливої широкомасштабної війни проти НАТО, — ISW (карта)

Американські аналітики вважають, що заява російського президента про необхідність створення Ленінградського військового округу після вступу Фінляндії до НАТО сигналізувала про готовність Кремля протистояти НАТО.

Президент Російської Федерації Володимир Путін 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи, що відповідає передбачуваній меті Москви з підготовки до військової агресії проти Північноатлантичного Альянсу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 26 лютого.

Як зазначають аналітики, згаданий указ російського президента офіційно розформовує Західний військовий округ (ЗВО), який Міністерство оборони Росії сформувало 2010 року шляхом з'єднання МВО і ЛВО.

Повідомляється, що раніше ЗВО охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії, а його стратегічні завдання включали спостереження за операціями ЗС РФ в Україні після початку повномасштабної війни, а також підготовку до можливого протистояння з НАТО.

Військові округи РФ Фото: ISW

За інформацією ISW, тепер ЛВО буде проходити вздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО — вздовж північно-східної частини України та Польщі. Аналітики вважають, що це дасть змогу Москві одночасно "зайняти позицію" проти НАТО і спростити командування та управління військовими діями в Україні.

Автори звіту також вказали на те, що Путін згадував про необхідність формування ЛВО після того, як Фінляндія вступила до НАТО 2023 року. На думку аналітиків, таким чином політик сигналізував про намір Кремля використовувати ЛВО для протистояння НАТО.

"Відтворення МВО і ЛВО відповідає паралельним цілям консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективах і підготовки до потенційної майбутньої великомасштабної конвенційної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 27 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що прямий збройний конфлікт між Російською Федерацією і блоком НАТО стане неминучим, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Зі свого боку колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс 27 лютого заявив, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізовано" насамперед.