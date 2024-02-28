"Немає потужної фортифікації": ситуація під Авдіївкою "дуже загрозлива", — Дикий (відео)

За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар", українські захисники роблять усе, що від них залежить, щоб зупинити просування противника.

Російські окупанти продовжують активні бойові дії на полі бою. Після захоплення Авдіївки на Донеччині вони не збираються зупинятися і ситуація на цьому напрямку залишається небезпечною. Про це заявив колишній командир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканала "Київ24" 28 лютого.

За його словами, ситуація є "дуже загрозливою". На запитання про те, чи зможуть українські захисники зупинити наступ ЗС РФ по лінії населених пунктів Бердичі, Орлівка і Тоненьке, колишній командир відповів, що ЗСУ роблять усе, що в їхніх силах.

"Там немає потужної фортифікації. Там зараз є спроба зачепитися за водосховища і фактично по водосховищах вибудувати лінію оборони. Але якщо її прорвуть, скоріше, продавлять... тоді під великою дуже загрозою Курахове. А Курахове — як це не страшно звучить, але Курахове — це ключ до Вугледара... Чесно кажучи, я там бачу ситуацію як дуже загрозливу, яка поки що розвивається для нас у несприятливий бік", — заявив Євген Дикий.

Окремо він додав, що ключовим моментом на цьому напрямку є штурми противника. У російських окупантів набагато більше сил, у чому вони переважають ЗСУ.

Також було порушено питання того, що біля самої Авдіївки фортифікаційні споруди нібито були недостатньо підготовлені, що в результаті й могло призвести до окупації міста на Донбасі.

"Поблизу Авдіївки — так. Сама Авдіївка — там коксохім був. Але, знову ж таки, це не військова фортифікація. Але так вийшло, що коксохім сам по собі був дуже непоганою фортецею. А те, що було навколо — це були певною мірою самопальні укріплення, які просто самі ж наші війська, при тому навіть не інженерні війська, а просто стройові частини, вони самі їх собі накопали ще у 2014 році", — підсумував Євген Дикий.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що ЗС РФ намагаються закріпитися під Авдіївкою, про що заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. За його словами, Росія кинула на Авдіївський напрямок "величезну кількість піхоти". За його словами, поблизу Красногорівки тривають "дуже активні бої".