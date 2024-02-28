Нідерланди замовили для України новітні САУ Dita: що про них відомо

Артустановки мають високий рівень автоматизації систем, тому можуть швидко прибути на місце і почати відпрацювання по цілях.

В межах військової допомоги Чехія виготовить для України 9 артустановок DITA. Контракт профінансує Нідерланди. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Командувач збройними силами генерал Онно Айхельсхайм навідав один з двох заводів в Чехії, де вироблятимуть 9 DITA для ЗСУ. Зазначається, що Нідерланди є одним з найважливішим замовником для чеської оборонної індустрії.

Самохідна гаубиця DITA — це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї", — заявили в міноборони.

САУ DITA

Чеська компанія Excalibur Army виготовляє 155-мм артустановку DITA. Вона має автоматизовану вдосконалену бортову систему управління і автономну надбудову. Максимальна дальність стрільби складає 39 км. Вона розроблена на базі Dana vz.77, які також є на озброєні ЗСУ.

Особливістю машини є високий рівень автоматизації, лише двоє членів екіпажу — командир і водій і боєкомплект на 40 снарядів. Розробку представили у 2021 році. Заряджання снаряда відбувається автоматично. Кабіна машини броньована і захищає від уламків і стрілецької зброї.

DITA має систему управління боєм і цифрову систему керування вогнем. Всі ці характеристики дозволяють вести стрільбу 6 пострілів за хвилину на початковому темпі і 5 пострілів на хвилину постійного темпу.

Нагадаємо, 6 травня 2022 року ЗМІ писали, що Україна хоче купити САУ DITA чеського виробництва.

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