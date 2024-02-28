"Діти тікають додому": в окупованому Севастополі чутно "дуже гучні" вибухи, — місцеві канали

У місцевих Telegram-каналах скаржаться на відсутність будь-якої інформації про причини вибухів, однак повідомляють, що "гучно" на Північній та Корабельній стороні міста.

На тимчасово окупованому Кримському півострові у середу, 28 лютого, пролунали вибухи. Гучні звуки чули у різних районах Севастополя. Про це повідомляє "Крымский ветер" у Telegram.

Як адміністраторам каналу розповіли місцеві, вибухи "добре чули" на Північній стороні та на Корабельній стороні Севастополя.

В окупованому Севастополі звучать вибухи

Про те, що у кримському місті "дуже гучно" о 13:21 заявили й у місцевому Telegram-каналі "Чп / Севастополь".

"На Північній постійно чути вибухи, діти налякані, тікають додому, інформацію ніяку не викладають", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв не прокоментував вибухи у місті. Інформація про руйнування та потерпілих наразі відсутня.

Нагадаємо, зранку 14 лютого на південному узбережжі Криму пролунало орієнтовно п'ять вибухів. Над військовими об'єктами ЗС РФ збили безпілотники, які начебто запустили Сили оборони України.

Раніше Фокус писав про попередні атаки на окупований півострів Крим. Зокрема, про вибухи повідомляли 4 та 31 січня 2024 року. Під час атаки 4 січня було гучно в районі Сімферополя та Євпаторії: Міноборони РФ заявило про перехоплення ракет, однак місцеві жителі підтверджували одне влучання. 31 січня було гучно біля Севастополя та Джанкоя: від потужних вибухів "тремтіли шибки".