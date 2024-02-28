"Це не обговорюється": Болгарія не відправлятиме своїх військових в Україну, — Міноборони

Болгарський міністр оборони Тодор Тагарьов заявив, що російський президент Володимир Путін не повинен бути спокійним, адже всі варіанти військової допомоги Києву залишаються відкриті.

Болгарія не відправлятиме своїх військовослужбовців на війну в Україну, однак російський президент Володимир Путін не повинен бути спокійний через це. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, передає видання Actualno.

"Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів в Україну. Це питання в Болгарії не обговорюється", — стверджує Тагарьов.

За словами очільника Міноборони країни, у Кремлі почуваються "досить комфортно", бо знають, що в Україну не надішлють військових.

"Путін не повинен заспокоюватися, тому що він повинен знати, що всі варіанти військової допомоги відкриті. Є країни, які пропонують відправити війська на фронт, але Болгарія цього робити не буде", — додає Тагарєв.

Водночас міністр не уточнив, які саме країни готові відправити військових в Україну.

"Мета — не дати Кремлю непотрібного спокою, — зазначив він.

У НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України, який відбувся 26 лютого в Парижі заявив, що у Північноатлантичному Альянсі допускають можливість відправки військ в Україну.

Як зазначив французький лідер, два роки тому багато лідерів європейських країн говорили, що не стануть постачати Україні танки, літаки і ракети дальнього радіусу дії, проте їхня позиція змінилася.

Нагадаємо, 26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Парижі відбулася "бойова нарада" за участю президента Еммануеля Макрона, під час якої обговорювали відправлення в Україну армійських підрозділів.

Зі свого боку колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю від 15 грудня сказав, що є країни, які розглядають вірогідність направлення своїх військ на допомогу Києву в боротьбі з агресією РФ. За його словами, Британія "перша в цьому списку", проте політики ніколи публічно цього не визнають.