"Вирішується доля Європи": у Литві похвалили ідею відправки західних військ в Україну

Габріелюс Ландсбергіс підтримав ідею Емманюеля Макрона. Міністр закордонних справ Литви вважає, що нинішні часи потребують політичного лідерства та сміливості мислити нестандартно.

Пропозиція президента Франції Емманюеля Макрона обговорити введення західних військ в Україну варте уваги. Таку думку у соцмережі Х висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. Часи, у яких ми живемо, вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі (26 лютого, — ред.), заслуговує на увагу", – написав Ландсбергіс.

Що відомо про ініціативу Макрона

26 лютого президент Франції Емманюель Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча консенсусу серед союзників у цьому питанні наразі немає.

Пізніше дипломатичний радник французького президента заявив, що стабільність і безпека Європи поставлені на карту в Україні, тому необхідно вжити всіх необхідних заходів для кращої підтримки Києва. Він нагадав, що Франція завжди дотримувалася принципу підтримувати Україну, але не воювати з Росією, адже ніхто не зацікавлений в ескалації війни. Однак, за словами Бонна, треба вивчити всі шляхи нададання допомоги Україні.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив сказав, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну. А союзники по НАТО і так надають Україні безпрецедентну допомогу, починаючи з 2014 року.

Ідея відправки в Україну західних військ не викликала ентузіазму, заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, під час зустрічі в Парижі це питання викликало найбурхливішу дискусію, але ніякої згоди не було.

Прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков попередив про неминучість прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією і блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.