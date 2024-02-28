Су-57 у війні проти України: що відомо про передовий літак фронтової авіації РФ (фото)

Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління мав володіти надманевреністю і малою радіолокаційною помітністю. А можливості Су-57 мали відповідати встановленню передового ракетного озброєння РФ.

Російські окупаційні війська в лютому 2023 року почали застосовувати в бойових діях проти України новітні багатоцільові винищувачі Су-57. Тоді глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров заявив про "успішне застосування" літаків на передовій, не уточнивши водночас тип озброєння, яке вони застосовують. У лютому вже цього року стало відомо, що Су-57 б'ють по Україні новітніми ракетами Х-69. У зв'язку з цим Фокус зібрав інформацію про те, що загалом являє собою передовий російський винищувач, і яким потенціалом він володіє в плані озброєння.

Як створювали Су-57

На початку 1990-х, у Росії тільки починалися роботи над перспективним винищувачем п'ятого покоління. У розробках брали участь Дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) П. О. Сухого та А.І. Мікояна. Саме фахівці "Сухого" створили перший прототип літака Т-50, який згодом буде прийнятий на озброєння російських повітряних сил як Су-57.

У вересні 1997 року вперше піднявся в повітря літак з позначенням "Су-47 Беркут". Експериментальна машина мала схему так званого "зворотного крила", але під час випробувань було виявлено недоліки такої конструкції, тому від ідеї майбутнього винищувача зі схемою крила зворотної стріловидності вирішили відмовитися.

Дослідний зразок Су-47 "Беркут"

Уже у 2000-х російські інженери розпочали створювати перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації (ПАК ФА). Перед ДКБ стояло завдання — надманевреність, крейсерський політ на надзвуковій швидкості без використання форсажу, мала радіолокаційна помітність, підвищена ефективність ураження повітряних і наземних цілей. У квітні 2002 року розробників обрали "Сухого", де і було створено проєкт Т-50.

Ескізний проєкт нового літака був представлений 2004 року, а 2007 року на заводі у Комсомольськ-на-Амурі (КНААЗ) розпочали складання дослідних зразків Т-50. Самі розробники стверджували, що під час розроблення машини вперше застосовували безкреслярські технології проєктування і використовували електронні макети.

На початку 2010 року в ДКБ викотили перший льотний зразок Т-50, а 29 січня відбувся перший тестовий політ, який тривав 47 хвилин.

Основні характеристики Су-57

маса порожнього літака — 18 500 кг;

маса нормальна злітна — 30 610 кг;

маса палива — 11 100 кг;

розмір крила — 14 м;

довжина літака — 19,7 м;

висота літака — 4,8 м;

площа крила — 82 кв. м;

максимальна швидкість — 2 600 км/год;

практична дальність на дозвуковій швидкості — 5 500 км;

практична стеля — 20 000 м;

екіпаж — 1 людина;

тип двигуна — 2 ТРДФ (АЛ-41Ф1).

Тактико-технічні характеристики Су-57

Озброєння Су-57

Як вбудоване озброєння на винищувачі використовується 30-мм автоматична гармата 9А1-4071К — це модернізований варіант старої ГШ-301.

Основу ракетного озброєння Су-57 складають ракети класу "повітря-повітря" Р-77М і Р-37М великої дальності. Також літак може бути оснащений ракетою Х-59МК2, яка призначена для нейтралізації радіолокаційних об'єктів і систем ППО противника.

Ракети "повітря-земля" Х-38

Бічні вантажовідсіки винищувача призначені для розміщення ракет малої дальності РВВ-МД. Також він здатний підіймати на борт 8 одиниць коригованих плануючих авіабомб КАБ-500. Для ударів по наземних цілях літак може бути озброєний ракетами "повітря-земля" Х-38 малого радіусу дії з дальністю пуску до 40 км і швидкістю у 2,2 Маха (1620 км/год).

Ракети "повітря-повітря" для Су-57. На передньому плані виріб РВВ-БД, за ним — РВВ-СД

Нещодавно надійшла інформація, що Су-57 застосував для ударів по Україні новітню ракету класу "повітря-земля" Х-69, яку фахівці називають багатофункціональною, малопомітною і високоточною.

Зброя була створена для знищення об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема залізничних вокзалів і розв'язок. Також Х-69 здатна вражати склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, командні пункти та вузли зв'язку, нафтопереробні та нафтохімічні заводи, цехи великих підприємств, електростанцій тощо.

Ракета "повітря-земля" Х-69

Тактичні особливості та недоліки Су-57

Новий російський винищувач вийшов більш "зрячим" за своїх попередників. Експерти відзначають наявність шести РЛС, завдяки яким він здатний засікати одночасно до 60 цілей. Літак оснащений бортовим радаром Н036 "Белка" з кількома АФАР, розміщеними в різних частинах планера. Є і носова антена, а також пристрої в передній кромці і закінцівках крила, що працюють у різних діапазонах. За рахунок цього забезпечується круговий огляд на дальностях до сотень кілометрів, що дозволяє своєчасно помічати повітряні цілі.

Російські розробники змушені були розробляти літак з малою радіолокаційною помітністю, оскільки стелс-технології міцно увійшли в авіабудування багатьох країн. Крім того, в сучасних умовах повітряного бою скритність літака має не останнє значення в завоюванні панування.

Детально про стелс-характеристики Су-57 розробники не говорять, проте профільні російські ресурси зазначають, що завдяки конструкції та особливості форм планера, а також завдяки композитним матеріалам, бойовий винищувач нібито погано розрізняється ППО супротивника в радіо-, інфрачервоному, акустичному та інших діапазонах хвиль. За різними даними, рівень еквівалентного ізотропного розсіювання становить від 0,1 до 1 кв.м.

Тим часом західні критики поставили під сумнів можливість Су-57 бути непомітним для сучасних засобів ППО. На одному з форумів з цього питання висловився фахівець у галузі авіації Абхіруп Сенгупта. За його словами, ефективна площа розсіювання (ЕПР) Су-57 не йде ні в яке порівняння з F-22 Raptor або F-35 Lightning II компанії Lockheed Martin.

Також літак піддавався критиці через відсутність S-подібних повітрозабірників, які значно збільшують ЕПР. Але розробники "Сухого" не стали нехтувати S-каналом, а заекранували лопатки турбіни коаксіальним радарним блокіратором, подібним до того, що встановлений на F-117.

Нещодавно Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК) повідомила, що Су-57 отримав нові двигуни АЛ-51Ф1. Це стало важливим фактором у плані того, що Су-57 фактично не став винищувачем 5-го покоління.

Річ у тім, що ці двигуни не давали змоги машині здійснювати політ на надзвуковій крейсерській швидкості без форсажу, що є однією з відмінних можливостей машин 5-го покоління. Тепер же з'явився АЛ-51Ф1, який став, на думку деяких експертів, революційним.

Підсумовуючи вищесказане, можна припустити, що, незважаючи на недоліки російського літака, командування ПКС РФ, зважаючи на все, має намір продовжувати випробовувати Су-57 у бойових сценаріях російсько-української війни. Застосування новітніх ракет повітряного базування у зв'язці з цією машиною поставить нові завдання перед українськими засобами ППО, які не раз довели свою ефективність у боротьбі з авіацією противника.