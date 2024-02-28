Су-57 у війні проти України: що відомо про передовий літак фронтової авіації РФ (фото)
Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління мав володіти надманевреністю і малою радіолокаційною помітністю. А можливості Су-57 мали відповідати встановленню передового ракетного озброєння РФ.
Російські окупаційні війська в лютому 2023 року почали застосовувати в бойових діях проти України новітні багатоцільові винищувачі Су-57. Тоді глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров заявив про "успішне застосування" літаків на передовій, не уточнивши водночас тип озброєння, яке вони застосовують. У лютому вже цього року стало відомо, що Су-57 б'ють по Україні новітніми ракетами Х-69. У зв'язку з цим Фокус зібрав інформацію про те, що загалом являє собою передовий російський винищувач, і яким потенціалом він володіє в плані озброєння.
Як створювали Су-57
На початку 1990-х, у Росії тільки починалися роботи над перспективним винищувачем п'ятого покоління. У розробках брали участь Дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) П. О. Сухого та А.І. Мікояна. Саме фахівці "Сухого" створили перший прототип літака Т-50, який згодом буде прийнятий на озброєння російських повітряних сил як Су-57.
У вересні 1997 року вперше піднявся в повітря літак з позначенням "Су-47 Беркут". Експериментальна машина мала схему так званого "зворотного крила", але під час випробувань було виявлено недоліки такої конструкції, тому від ідеї майбутнього винищувача зі схемою крила зворотної стріловидності вирішили відмовитися.
Уже у 2000-х російські інженери розпочали створювати перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації (ПАК ФА). Перед ДКБ стояло завдання — надманевреність, крейсерський політ на надзвуковій швидкості без використання форсажу, мала радіолокаційна помітність, підвищена ефективність ураження повітряних і наземних цілей. У квітні 2002 року розробників обрали "Сухого", де і було створено проєкт Т-50.
Ескізний проєкт нового літака був представлений 2004 року, а 2007 року на заводі у Комсомольськ-на-Амурі (КНААЗ) розпочали складання дослідних зразків Т-50. Самі розробники стверджували, що під час розроблення машини вперше застосовували безкреслярські технології проєктування і використовували електронні макети.
На початку 2010 року в ДКБ викотили перший льотний зразок Т-50, а 29 січня відбувся перший тестовий політ, який тривав 47 хвилин.
Основні характеристики Су-57
- маса порожнього літака — 18 500 кг;
- маса нормальна злітна — 30 610 кг;
- маса палива — 11 100 кг;
- розмір крила — 14 м;
- довжина літака — 19,7 м;
- висота літака — 4,8 м;
- площа крила — 82 кв. м;
- максимальна швидкість — 2 600 км/год;
- практична дальність на дозвуковій швидкості — 5 500 км;
- практична стеля — 20 000 м;
- екіпаж — 1 людина;
- тип двигуна — 2 ТРДФ (АЛ-41Ф1).
Озброєння Су-57
Як вбудоване озброєння на винищувачі використовується 30-мм автоматична гармата 9А1-4071К — це модернізований варіант старої ГШ-301.
Основу ракетного озброєння Су-57 складають ракети класу "повітря-повітря" Р-77М і Р-37М великої дальності. Також літак може бути оснащений ракетою Х-59МК2, яка призначена для нейтралізації радіолокаційних об'єктів і систем ППО противника.
Бічні вантажовідсіки винищувача призначені для розміщення ракет малої дальності РВВ-МД. Також він здатний підіймати на борт 8 одиниць коригованих плануючих авіабомб КАБ-500. Для ударів по наземних цілях літак може бути озброєний ракетами "повітря-земля" Х-38 малого радіусу дії з дальністю пуску до 40 км і швидкістю у 2,2 Маха (1620 км/год).
Нещодавно надійшла інформація, що Су-57 застосував для ударів по Україні новітню ракету класу "повітря-земля" Х-69, яку фахівці називають багатофункціональною, малопомітною і високоточною.
Зброя була створена для знищення об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема залізничних вокзалів і розв'язок. Також Х-69 здатна вражати склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, командні пункти та вузли зв'язку, нафтопереробні та нафтохімічні заводи, цехи великих підприємств, електростанцій тощо.
Тактичні особливості та недоліки Су-57
Новий російський винищувач вийшов більш "зрячим" за своїх попередників. Експерти відзначають наявність шести РЛС, завдяки яким він здатний засікати одночасно до 60 цілей. Літак оснащений бортовим радаром Н036 "Белка" з кількома АФАР, розміщеними в різних частинах планера. Є і носова антена, а також пристрої в передній кромці і закінцівках крила, що працюють у різних діапазонах. За рахунок цього забезпечується круговий огляд на дальностях до сотень кілометрів, що дозволяє своєчасно помічати повітряні цілі.
Російські розробники змушені були розробляти літак з малою радіолокаційною помітністю, оскільки стелс-технології міцно увійшли в авіабудування багатьох країн. Крім того, в сучасних умовах повітряного бою скритність літака має не останнє значення в завоюванні панування.
Детально про стелс-характеристики Су-57 розробники не говорять, проте профільні російські ресурси зазначають, що завдяки конструкції та особливості форм планера, а також завдяки композитним матеріалам, бойовий винищувач нібито погано розрізняється ППО супротивника в радіо-, інфрачервоному, акустичному та інших діапазонах хвиль. За різними даними, рівень еквівалентного ізотропного розсіювання становить від 0,1 до 1 кв.м.
Тим часом західні критики поставили під сумнів можливість Су-57 бути непомітним для сучасних засобів ППО. На одному з форумів з цього питання висловився фахівець у галузі авіації Абхіруп Сенгупта. За його словами, ефективна площа розсіювання (ЕПР) Су-57 не йде ні в яке порівняння з F-22 Raptor або F-35 Lightning II компанії Lockheed Martin.
Також літак піддавався критиці через відсутність S-подібних повітрозабірників, які значно збільшують ЕПР. Але розробники "Сухого" не стали нехтувати S-каналом, а заекранували лопатки турбіни коаксіальним радарним блокіратором, подібним до того, що встановлений на F-117.
Нещодавно Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК) повідомила, що Су-57 отримав нові двигуни АЛ-51Ф1. Це стало важливим фактором у плані того, що Су-57 фактично не став винищувачем 5-го покоління.
Річ у тім, що ці двигуни не давали змоги машині здійснювати політ на надзвуковій крейсерській швидкості без форсажу, що є однією з відмінних можливостей машин 5-го покоління. Тепер же з'явився АЛ-51Ф1, який став, на думку деяких експертів, революційним.
Підсумовуючи вищесказане, можна припустити, що, незважаючи на недоліки російського літака, командування ПКС РФ, зважаючи на все, має намір продовжувати випробовувати Су-57 у бойових сценаріях російсько-української війни. Застосування новітніх ракет повітряного базування у зв'язці з цією машиною поставить нові завдання перед українськими засобами ППО, які не раз довели свою ефективність у боротьбі з авіацією противника.