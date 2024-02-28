Чоловік хотів уникнути мобілізації через дружину в Польщі: що вирішив суд

ВЛК визнала громадянина придатним до служби в армії. Спершу він хотів отримати відстрочку, а потім ухилився від мобілізації через дитину, яку, за його словами, виховував сам.

У Сумах чоловік спробував уникнути мобілізації, заявивши, що його дружина працює в Польщі, а сам він виховує малолітню дитину. Про це йдеться у вироку Ковпаківського районного суду Сум.

Повідомляється, що ще п'ятого червня 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Потім 7 червня в приміщенні ТЦК він отримав так звану "бойову" повістку, щоб вирушити на службу за мобілізацією. Однак чоловік не з'явився в призначений день до ТЦК.

Під час судового засідання чоловік заявив, що скаржився на стан здоров'я, проте його визнали придатним і вручили повістку. Він хотів відстрочити дату призову, оскільки його дружина була за кордоном, а він сам виховував дитину. У ТЦК із цим погодилися.

Зазначається, що пізніше громадянин хотів отримати відстрочку від армії. Чоловік вирішив, що його не можна мобілізувати, бо він раніше не служив в армії і не має бойового досвіду.

"Звертався до суду із заявою про встановлення факту самостійного виховання дитини, проте у вересні 2023 року йому було відмовлено в задоволенні заяви", — йдеться в судових матеріалах.

Також чоловік сказав, що його дружина і далі працює в Польщі. Він кається, проте в армію йти не хоче.

"Суд не може визнати щире каяття обвинуваченого обставиною, що пом'якшує покарання, оскільки в судовому засіданні він пояснив, що до ТЦК він більше не звертався та не має наміру проходити військову службу, тобто не вжив та не має наміру вживати будь-яких заходів щодо мінімізації наслідків скоєного ним кримінального правопорушення", — ідеться в матеріалах суду.

Повідомляється, що суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України і засудив до 3 років позбавлення волі. Його взяли під варту прямо в залі засідання.

Раніше Фокус нагадав про правила мобілізації та розповів, кого з чоловіків насамперед відправлять на фронт. У Верховній Раді тривають дискусії стосовно запропонованого Кабміном законопроекту №10449, а поки що мобілізаційні процеси відбуваються за нинішнім законодавством.

Також повідомлялося, що в Раді виступили проти електронних повісток. За словами секретаря Комітету з питань нацбезпеки Романа Костенка, реєстрація в електронному кабінеті має бути правом, а не обов'язком. Також вручення повісток через інтернет можливе лише в тому разі, якщо військовозобов'язаний сам обрав такий шлях комунікації з ТЦК і СП.