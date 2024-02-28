Готові надати майданчик для переговорів України та РФ, які вже проходили в Стамбулі, — Ердоган

Використання дипломатії та діалогу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав ключовим у досягненні справедливого та тривалого вирішення теми війни.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна знову готова надати майданчик для переговорів України й РФ. Відповідну заяву він зробив під час відеозвернення до учасників саміту "Україна — Південно-Східна Європа".

Політики переконаний у тому, що необхідною умовою для успіху мирних ініціатив щодо України є участь обох сторін у переговорах. Він висловив готовність знову надати стіл для перемовин, які раніше вже проходили в Стамбулі.

"Я досі твердо дотримуюся свого переконання, що використання дипломатії та діалогу є ключовим у досягненні справедливого та тривалого вирішення війни", — зазначив керівник турецької держави.

Ердоган додав, що Туреччина підтримує незалежність, територіальну цілісність України та безпеку. Турецька влада готова сприяти швидкому відновленню та відбудові України.

"Ми готові знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі", — заявив Ердоган.

Переговори в Стамбулі та причини припинення

У листопаді 2023 року в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук нардеп Давид Арахамія заявив, що навесні 2022 року російська делегація пропонувала закінчити війну, якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО, а також прийме нейтралітет. Москва до останнього сподівалася, що зможе "дотиснути" Київ до укладання такої угоди. Українська сторона не прийняла. Він пригадав Бориса Джонсона. Тодішній британський прем'єр приїхав до Києва та сказав, що "нічого не будемо з ними підписувати — і давайте просто воюватимемо".

Джонсон спростував заяви Кремля стосовно навмисного припинення мирних переговорів між РФ і Україною. Він розповів, що після зустрічі в Стамбулі 2022 року провів переговори з керівником української держави Володимиром Зеленським, під час яких висловив своє занепокоєння можливістю укладення будь-якої угоди між Москвою та Києвом.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що Бельгія дасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні. Наступними тижнями до України, як заявив бельгійський прем’єр Александер Де Кроо, надійде більше боєприпасів.