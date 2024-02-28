Вистачило б на кілька міст: що витратила РФ на захоплення Авдіївки, — командир 3 ОШБр

За словами Максима Жоріна, росіяни можуть втрачати по 150-200 осіб на день. Однак ресурсу для війни у них ще багато.

Росія задіяла для захоплення Авдіївки стільки ресурсів, скільки вистачило б для окупації кількох схожих міст. Про це заявив командир 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін у себе в Telegram.

"Кількість підрозділів Росії, які задіяли для взяття Авдіївки, насправді вистачило б для захоплення кількох подібних населених пунктів", — написав він.

За його словами, ЗС РФ зазнали і продовжують зазнавати втрат у "шаленій" кількості. Однак у росіян ще дуже багато ресурсу.

Жорін написав, що за добу ЗС РФ можуть привезти на одну позицію по 150-200 нових людей. Вони всі можуть загинути, проте наступного дня командування відправить на цю саму позицію нових 150-200 осіб.

Максим Жорін про битву за Авдіївку Фото: Скриншот

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що відбувається під Авдіївкою. За його словами, росіяни збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту. Але тактична ініціатива поки що на боці ЗС РФ.

Також повідомлялося, що ЗСУ готові "зустрічати" ворога на ще одному напрямку. Захисник Євген Ієвлєв розповів, що стягнуті для наступу на Авдіївку російські сили "ніхто нікуди не відвів". За його словами, ЗС РФ "дуже серйозно" посилили атаки дронами, але штурми не почали.