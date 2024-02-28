"По боєприпасах у нас усе жахливо": під Бахмутом у ЗСУ великий дефіцит снарядів (відео)

Якщо раніше українські мінометники робили по 50-60 пострілів на день, то зараз вистрілюють по 3-4 постріли через брак боєприпасів.

На Бахмутському напрямку бійці Сил оборони відчувають гострий брак боєприпасів. Зокрема, є великий дефіцит снарядів до мінометів. Про це розповіли "Українській правді" бійці мінометного розрахунку 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

Бійці використовують 120-ті міномети, як і до всієї радянської зброї, в українській армії страшенний дефіцит снарядів до них.

"По боєприпасах у нас усе жахливо, просто жахливо. На початку вторгнення в нас на день було по 50-60 вистрелів, а зараз, навіть соромно казати. Якщо 3-4 постріли є, це добре. Якби цього БК було стільки, скільки на початку, думаю, що ця війна вже б закінчилася", – говорить командир мінометного розрахунку Валентин.

Бійці цього мінометного розрахунку уже рік стоять в обороні на північному фланзі Бахмутського напрямку.

"Ми зайшли 18 лютого 2023 року на Дубово-Василівку (6 км від Бахмута на північний захід – УП), а 21-го нас уже звідти вибили. Там було жахливо, усього пару хат, на другий-третій день нас уже почали розбирати танком. Там ми втратили свій міномет, його просто розрізало", — розповів Валентин.

Того дня українська артилерія їм не допомагала, працював лише російський танк.

Нагадаємо, що Європа намагається вирішити кризу з боєприпасами для України. Навіть в армії США мало що залишилося на власних складах через суттєві поставки в Україну та Ізраїль.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що артилерійські боєприпаси є абсолютним пріоритетом у плані військової допомоги Україні. .Євросоюз планує поставити ЗСУ майже 170 тисяч снарядів до кінця березня.