Досягнули історичного максимуму: Польща наростила торгівлю з РФ наприкінці 2023-го (інфографіка)

Європа збільшила експорт у Білорусь і деякі країни Азії в 5-10 разів. Після цього товари безперешкодно обходять санкції та потрапляють у РФ.

Компанії з Польщі продовжують торгувати з РФ попри на санкції. Компанії з Європейського Союзу, щоб обійти обмеження, накладені через вторгнення Росії в Україну, використовують країни-посередники. Інфографіку, яка наочно показує темпи співпраці з агресором, економіст і ексспівробітник Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF) Робін Брукс (Robin Brooks) показав у соцмережі X (Twitter).

Брукс створив інфографіку на основі даних про експорт товарів у Білорусь із Польщі, перевізники якої зараз блокують українські вантажівки. У грудні 2023 року обсяги торгівлі досягнули "історичного максимуму" — 325 млн дол.

Санкції проти РФ — як Польща торгує з Білоруссю Фото: X@robin_j_brooks

Автор допису наголошує, що товари з Польщі насправді прямують не в Білорусь, а в РФ. Потім деякі стають частиною ракет, якими Кремль б'є по Україні: і цьому ніяк не може завадити ЄС.

"Вам не потрібно бути вченим-ракетником, щоб знати, що ці речі йдуть до Росії. 2 роки війни в Україні. 2 роки безглуздої смерті й невимовних страждань серед тих, хто вижив. І це найкраще, що може зробити ЄС?"

На зображенні, опублікованому 24 грудня, Брукс порівняв експорт із Білорусі в РФ і країни Азії та критично прокоментував спроби європейців "покарати" президента РФ. Графік показує, що у 2023 році ввезення товарів у Росію зросло у 2,5 разу.

"Кращого суперника, ніж ЄС, Путін і бажати не міг…"

Санкції проти РФ — як Білорусь торгує з Москвою Фото: X@robin_j_brooks

Дані про експорт країн ЄС у різні країни світу економіст розмістив на іншому графіку. Сім ліній показують щомісячний експорт в Азію (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Грузію, Азербайджан, Вірменію), а також у Білорусь. Можна помітити, що стався різкий стрибок показників у 2023 році. Наприклад, експорт ЄС у Казахстан зріс удвічі. Аналогічне зростання — в Азербайджану. Зростання в Киргизстану — ледь не в 10 разів.

Санкції проти РФ — як ЄС торгує з Білоруссю та Азією Фото: X@robin_j_brooks

Брукс пояснив, що сумарний місячний експорт ЄС у сім країн світу зріс на 1,3 млрд дол. (станом на жовтень 2023 року).

"Коли ви все це підсумовуєте, це не мало. Це багато. Експорт із ЄС зріс на 1,3 мільярда доларів на місяць порівняно з періодом до вторгнення Росії в Україну. ЄС просто спостерігає", — вказано в дописі.

Санкції на РФ — деталі

Зазначимо, починаючи з перших тижнів вторгнення України, Європейський Союз, а також США, Велика Британія та низка інших країн-партнерів почали накладати на РФ санкції. Серед обмежень, від яких мала постраждати російська економіка, — торгівля нафтою та газом, відключення системи міжнародних платежів, заборона постачати продукцію воєнного та подвійного призначення.

Водночас в Україні заявляють, що РФ продовжує обходити санкції — купує компоненти за кордоном і використовує їх для створення зброї. НАЗК веде облік таких компонентів: їх нарахували близько 3 тис.

Нагадуємо, 23 лютого ЄС накладали 13 пакет санкцій на Росію. До переліку потрапили кілька компаній із Індії, Китаю, Сербії, Казахстану, Таїланду й Туреччини, які продають росіянам заборонені речі. 27 лютого в Польщі затримали українського журналіста Михайла Ткача: розслідувач вивчав ситуацію на польсько-білоруському кордоні.