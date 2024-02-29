Туреччина і Китай створюють свої переговорні платформи щодо України: в ISW вказали на небезпеку

На думку американських аналітиків, Кремль може використовувати турецькі та китайські переговорні платформи для своєї пропаганди. У ISW впевнені, що Москва не зацікавлена в добросовісному діалозі з Україною.

Туреччина і Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання ситуації в Україні, які можуть бути використані Російською Федерацією для трансляції своїх наративів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 28 лютого.

Аналітики вказали на те, що, починаючи з 2 березня спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Сю відвідає країни ЄС, Україну та РФ, щоб провести раунд човникової дипломатії щодо політичного вирішення російсько-української війни.

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 лютого заявив, що Анкара готова надати Росії та Україні ще один майданчик для мирних переговорів.

"Кремль, ймовірно, скористається цими запропонованими майданчиками, щоб продовжити наратив про те, що Україна є стороною, яка відмовляється від переговорів", — вважають аналітики.

Як зазначають в ISW, раніше Москва скористалася нечіткими визначеннями в політичному мирному плані Китаю для України, щоб заявити, що Пекін підтримує військові дії Росії.

У ISW наголосили, що дотримуються позиції, згідно з якою Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і не зацікавлений у припиненні війни на будь-яких умовах, окрім тих, що висуває російська сторона.

Нагадаємо, 28 лютого начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що головна умова для переговорів — звільнення всіх територій, окупованих Росією. За його словами, за інших обставин "ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися з регулярною періодичністю".

Раніше, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції в рамках Форуму "Україна. Рік 2024", що ініціатива щодо переговорів, які стосуються завершення війни, може виходити тільки від Києва.