"Створили неможливе": ексглава ГУР поділився подробицями співпраці України з ЦРУ

За словами генерала-лейтенанта Валерія Кондратюка, багато країн витрачають роки на те, щоб домогтися довіри від американської розвідки. У Києва на це пішло менше, ніж півроку.

Україні швидко вдалося налагодити зв'язки з Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки. Дії Києва вразили Вашингтон. Таку думку озвучив ексголова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України і колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в інтерв'ю для "24 каналу".

За його словами, стаття The New York Times про те, що ЦРУ вже давно таємно допомагає Україні в боротьбі з Росією, була узгодженою, і її мета в тому, щоб переконати американців виділити Києву новий пакет військової допомоги.

Валерій Кондратюк також згадується в цьому матеріалі, адже саме він міг допомагати налагоджувати зв'язки з американською спецслужбою. Зазвичай країнам потрібно кілька років для того, щоб сформувати довіру, але в України це зайняло менше, ніж півроку.

Пов'язано це з тим, як вважає колишній глава розвідки, що необхідно було зробити перший крок і Україна пішла на це. Окремо він додав, що у Вашингтоні швидко усвідомили, що вони можуть отримувати важливу інформацію про Росію з української території.

"Ми показали наші можливості. Це були невеликі на той час можливості. Однак навіть те, що було, вразило тоді Сполучені Штати. Американські аналітики, які давали експертизу цих документів (передані Україною, — ред.), сказали дуже просто: "Ми не бачили нічого кращого щодо військового потенціалу Росії з часів Холодної війни", — заявив Валерій Кондратюк.

Також зазначено, що були бюрократичні перепони та політичні обмеження, тому спочатку було складно встановити рівень довіри. Коли вдалося знайти людей, які готові підтримувати та розвивати стосунки, все остаточно налагодилося.

У результаті США та Україна разом "створили неможливе" за короткий час, що істотно розвинуло можливості Києва.

"Для того, щоб щось "народилося", 9 місяців перед тим повинні щось зробити. От ми тоді з 2014 по 2016 роки щось зробили, щоб у період нападу російської агресії в нас уже були якісь можливості не тільки проводити, а й завчасно здійснювати операції і володіти ситуацією", — підсумував Валерій Кондратюк.

Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося про те, що на території України можуть працювати 12 секретних об'єктів ЦРУ, за допомогою яких спецслужба стежить за росіянами. За інформацією журналістів, протягом понад десяти років Сполучені Штати Америки підтримували секретне розвідувальне партнерство з Україною, яке тепер має вирішальне значення для обох країн у протидії РФ.