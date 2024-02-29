Плану "Б" тут немає: як Пентагон може озброїти Україну без пакета військової допомоги

У Міноборони США шукають обхідні шляхи в наданні військової допомоги Україні, однак можливості відомства обмежені. Зокрема існує варіант із програмою Excess Defense Articles.

Запит президента США Джо Байдена про виділення додаткової військової допомоги Україні перебуває в глухому куті в Конгресі. У зв'язку з цим Пентагон розглядає обхідні шляхи для озброєння України, оскільки країна відчуває гостру нестачу боєприпасів і артилерії на тлі недавніх успіхів Росії. Про те, які існують альтернативи в питанні військової підтримки з боку США розповіли 29 лютого в Defense News.

Автори матеріалу пишуть, що Міністерство оборони шукає шляхи розв'язання проблеми в наданні військової допомоги Києву, однак можливості відомства обмежені. Один із варіантів тимчасового заходу передбачає передачу додаткової зброї з американських арсеналів без фінансування для поповнення запасів.

Інший варіант використовує програму Excess Defense Articles для відправлення американського обладнання в треті країни, які потім відправлять старішу зброю Києву.

Європейський союз також активізує свою допомогу. Він виділив 54 млрд доларів на економічну підтримку України, які також безсумнівно частково розв'яжуть проблему фінансування.

Однак жоден із цих тимчасових заходів, наголосили оглядачі, і близько не стоїть із тим потоком зброї для України, який Конгрес може розблокувати, якщо ухвалить законопроєкт про зовнішню допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів.

В інтерв'ю журналістам сенатор Кріс Мерфі з округу Колумбія сказав, що наслідком блокування законопроєкту стане поразка України у війні.

"Тут немає плану "Б". Звісно, Європа могла б зробити більше, але є певні системи озброєнь, які можуть надати та підтримувати лише Сполучені Штати. І існує жорсткий ліміт на кількість ресурсів, які може виділити Європа, якщо США вирішать покинути коаліцію", — наголосив він.

Раніше ми писали про ситуацію, яка склалася навколо нового пакета військової допомоги Україні, схваленого американським Сенатом.