"Загін 2245": ексглава ГУР розповів про роботу секретних українських підрозділів

За словами генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка, українській стороні завдяки ефективним операціям вдавалося перехоплювати російські дрони та сучасні технології противника. Це не тільки розширювало можливості, а й збільшувало довіру партнерів.

Україна могла мати в розпорядженні секретні підрозділи, які також активно боролися з російською агресією ще до повномасштабного вторгнення. До складу одного з них входив нинішній лідер розвідки Кирило Буданов. Ексголова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України та колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк розповів докладніше про ці формування.

За його словами, один з українських підрозділів, який згадується в матеріалі The New York Times, мав назву "Загін 2245". Одним із його офіцерів міг бути Кирило Буданов, а створили його для бойового забезпечення розвідувальних операцій на окупованих територіях сходу України та в Криму.

"Дуже часто нам вдавалося перехоплювати російські дрони, отримувати новітні зразки шифрувальної техніки та зв'язку, якими ми із задоволенням мали змогу ділитися з нашими партнерами із західних країн. Завдяки цьому ми отримували додаткові можливості та довіру. Наші спільні технічні можливості поширювали і створювали нові можливості для радіотехнічної розвідки в майбутньому", — розповідає Валерій Кондратюк.

Ще один підрозділ із молодих офіцерів, які народилися вже після того, як Україна стала незалежною державою. Їх називали п'ятим управлінням СБУ.

П'яте управління створювалося як управління активних заходів, які проводили спеціальні операції на захоплених землях. Українських сил і засобів тоді там було досить мало.

"Ті люди, які тоді вийшли з окупованих територій наших управлінь, з Луганська і Донецька, вони були в більшості деморалізовані. Велика кількість їхніх родин залишилися на окупованих територіях, і вимагати від них ефективної протидії було важко. Тому туди було направлено не тільки спеціальні групи, а й створено таке управління", — заявив Валерій Кондратюк.

Набирали людей тоді серед курсантів Національної академії СБУ, продовжує колишній очільник розвідки. Він особисто відвідав навчальний заклад і запитав, у кого є бажання вже зараз закінчити навчання і почати захищати свою країну. Таких людей виявилося дуже багато і вони допомагали уникнути проникнення спецслужб РФ в Україну.

Тоді вони всі отримали звання молодших лейтенантів, а вже сьогодні багато хто з них підполковники, майори і полковники.

"Уявіть собі, який шлях вони зробили. Вони стали основою того управління, у підготовці якого нам допомагали західні партнери, що стало одним із найбільш бойових підрозділів СБУ", — підсумував Валерій Кондратюк.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що в СБУ назвали головні успіхи за час війни. Спецслужба під керівництвом Василя Малюка провела унікальні операції не тільки на лінії фронту, а й у морі, в повітрі та в тилу Росії. Результатом атак стала зміна розстановки сил у Чорному морі на користь України і сильне падіння експорту російської нафти.