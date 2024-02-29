Пілоти РФ стали менш "нахабними": Ігнат пояснив, чому росіяни втратили вже 11 одиниць авіації

За словами спікера Повітряних сил, в України з'являється більше засобів, щоб діставати ворога на далеких підступах.

У лютому 2024 року українські сили змогли ліквідувати велику кількість російських літаків уздовж лінії фронту на східному напрямку. Це стало відповіддю на збільшення авіаційної присутності противника на цій ділянці. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку. Відповідно було реагування вищого військового керівництва. І Повітряні сили роблять те, що ви бачите. Збиваються вони досить далеко, не будемо говорити точну відстань", — сказав він.

Як зазначає Ігнат, російські пілоти стали менш "нахабними" і не настільки активно наближаються до українських кордонів.

"Їм щоб бомба полетіла далі — потрібно підлетіти ближче, тому що бомба планує, вона ж не має двигуна свого, вона планує і летить, знижуючись, втрачає швидкість. Тому їм, щоб бити далі, потрібно ризикувати, ризикуючи вони потрапляють у такі історії, як сьогоднішня (29 лютого ЗСУ знищили три російські бомбардувальники Су-34 — ред.)", — констатував він.

Крім того, на думку Ігната, Україна отримує більше можливостей для нанесення ударів по ворогу на значній відстані від своїх кордонів, що, за його словами, має важливе значення.

Зазначимо, що 29 лютого російські окупанти продовжують зазнавати втрат у сфері авіації. Українські військові ліквідували ще два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Нагадаємо, 21 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення винищувача Су-34. Він додав, що під прицілом також був літак Су-35, але ворожий пілот встиг зманеврувати і врятувався.

Усього лише за тиждень ЗСУ вдалося знищити сім російських "сушок". Президент України Володимир Зеленський звернувся до захисників неба і подякував їм за влучність.