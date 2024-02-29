"Не перший і не останній": у ГУР прокоментували удар по окупантах в Оленівці (відео)

Представник відомства Андрій Юсов назвав атаку по скупченню російських бійців "плановою роботою". Він розповів, що розвідка оперативно використала дані, отримані "з кількох джерел".

ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів в Оленівці у Донецькій області. Деталями операції в ефірі "Радіо Свобода" 29 лютого поділився представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

"Військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В цій ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація — і завдано значного удару ворогу", — зазначив він.

Розвідник запевнив, що схожі операції реалізовуватимуть і в майбутньому.

"Це не перший і не останній (удар, — ред.). Це планова робота українських сил", — підкреслив він.

Відповідаючи на запитання про те, звідки розвідка отримала дані про скупчення ворожих бійців, Юсов сказав, що це була "комбінована історія".

"Інформація отримується з кількох джерел для того, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності", — пояснив представник ГУР.

Коментар Андрія Юсова про удар в Оленівці — з 23:54

Нагадаємо, у соцмережах повідомлялось, що 27 лютого ЗСУ нібито вдарили з Himars по бійцях 155 бригади морської піхоти РФ. Зазначалося, що окупантів зібрали на нагородження поряд з пам’ятником невідомому солдату Великої Вітчизняної війни, і командування проігнорувало роботу розвідувального БПЛА.

29 лютого удар по скупченню російських бійців підтвердили у Генштабі ЗСУ. Попередньо відомо, що 19 загарбників загинули, ще 12 — отримали поранення.