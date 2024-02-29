Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну (відео)

Російський президент заявив, що західні країни мають розуміти, що в РФ теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.

Очільник Кремля Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Про це він заявив у посланні Федеральним Зборам.

Російський президент різко відреагував на можливість відправки на Україну натовських військових контингентів. З його слів, варто пам'ятати долю тих, хто направляв колись свої контингенти на територію Росії.

Тепер наслідки для "можливих інтервентів", з його слів, будуть набагато трагічнішими. Путін заявив, що західні країни мають розуміти, що в РФ теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.

"Це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації", – заявив Путін.

Очільник Кремля пригрозив "незабаром" продемонструвати міжконтинентальні балістичні ракети РС-28 "Сармат". З його слів, стратегічні ядерні сили РФ наразі перебувають у стані повної бойової готовності. Окремо Володимир Путін підтвердив, що Росія у війні проти України вже використала гіперзвукові ракети морського базування "Циркон".

Нагадаємо, 29 лютого Путін виправдав вторгнення на територію України. За словами керівника Кремля, збройний конфлікт на території України нібито спровокував Захід, а росіяни не планують зупинятися під час бойових дій. Він також стверджує, що жителі окупованих територій "з любов'ю" поставилися до інтервенції РФ.