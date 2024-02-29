Експорт озброєнь потрібно збільшити: заяви Путіна на Федеральних зборах

За час свого виступу очільник Кремля торкнувся широкого переліку тем — від експорту зброї та зернових до рибальської індустрії та розвитку сфери штучного інтелекту, який він назвав дуже важливим сектором.

Експорт зброї потрібно наростити. Таку заяву зробив російський президент Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів. Про це повідомляє Sky News.

Під час виступу очільник Кремля торкнувся широкого списку тем — від експорту зброї та зернових до рибальської індустрії, розвитку сфери штучного інтелекту і диджиталізації.

Що сказав Путін на Федеральних зборах?

Штучний інтелект — дуже важливий сектор, вважає Путін, і Росія в цій частині має бути конкурентоспроможною.

Він також згадав про те, що стратегічні ядерні сили РФ приведені в стан повної готовності, до того ж у РФ продовжують роботу над новими озброєннями.

За його словами, на передовій уже застосовували комплекс "Циркон", гіперзвукові блоки "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет". Також у війська поставлено ракети "Сармат", які скоро покажуть на бойовому чергуванні.

Нагадаємо, що у відповідь на заяви представників країн Заходу про те, що розглядається дислокація військ в Україні, президент РФ пригрозив ядерним ударом. Він також нагадав про долю тих, хто направляв війська на територію Росії.

Також повідомлялося, що у Путіна готові до мирних переговорів з Україною. Помічник глави Кремля, історик Володимир Мединський, який народився в Черкаській області, готовий зустрітися з українською делегацією й обговорити мирне врегулювання військового конфлікту.