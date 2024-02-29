Різноманітний "асортимент": посадовців ТЦК судитимуть за хабарі від ухилянтів, — ДБР (фото)

Фігуранти розслідування про хабарі у Вінницькому ТЦК можуть опинитись за ґратами на термін до дев'яти років. З кожного ухилянта вони мали до 1 500 дол. "заробітку".

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) завершили збирання доказів проти співробітників Вінницького Територіального центру комплектування (ТЦК), які брали хабарі від ухилянтів від мобілізації. Фігуранти пропонували "клієнтам" різні послуги, вартість яких варіювалась від 1 500 до 4 000 дол. Про деталі розслідування хабарництва у військкоматі розповіла пресслужба відомства.

У повідомленні вказано, що справа стосується двох співробітників Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП, причетних до роботи військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім того, відшукали ще одну особу — офіцера, який мав доступ до бази даних громадян, які перебувають на військовому обліку. Також до справи причетна стороння цивільна людина — посередник, який "зводив" ухилянтів та осіб, які допомагали ухиленню.

Як пояснила пресслужба ДБР, фігуранти надавали "клієнтам" два види послуг.

Працівники ВЛК писали фальшиві діагнози, завдяки чому громадяни отримували довідку про непридатність для служби у лавах ЗСУ і могли вільно перетнути кордон. Такі послуги коштували 4 тис. дол.: їх ділили між трьома спільниками (виходило на кожного по 1300 дол. з кожного ухилянта).

Злочинна діяльність тривала щонайменше з липня по вересень 2023 року, наголосили в ДБР. Восени осіб арештували та провели обшуки за місцем роботи та проживання. На світлинах з місця подій можна побачити двох людей з заблюреними обличчями: чоловіка та жінку. Імена не вказані.

Справа ДБР - затримання чоловіка з ВЛК Фото: ДБР Справа ДБР - затримання жінки з ВЛК Фото: ДБР

Офіцер, причетний до махінацій, вносив зміни у базу даних військовозобов'язаних, при чому законного доступу до цієї інформації він не мав. За гроші чоловік видаляв ім'я людини, яка отримала повістку і мала б з'явитись в ТЦК та пройти медкомісію. За свої "послуги" отримував 1 500 дол.

Правоохоронці показали гроші, які, ймовірно, отримали фігуранти від ухилянтів. Гроші розкладені на столі, на дивані, а також лежать у згортку на поличці з іконою.

Справа ДБР - купюри на столі Справа ДБР - купюри на покривалі Справа ДБР - купюри на поличці

Офіцер, який фігурує у розслідуванні, підозрюються у шахрайстві та підбурюванні і отриманні хабаря (статті 332, 190, 27, 15, 369 Кримінального кодексу). Лікарі з ВЛК та посередник — у груповій допомозі у незаконному перетину кордону (стаття 332). Якщо суд визнає провину, то може покарати тюремним ув'язненням на термін до дев'яти років, написали на порталі ДБР. Не вказується, чи якось покарали чоловіків, які скористались "послугами".

Справи ДБР — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші справи, якими займаються слідчі ДБР. Наприклад, вони розслідують справу нардепа з партії "Батьківщина" Андрія Ніколаєнко. Ніколаєнко потрапив у ДТП, при цьому не визнає своєї провини і заявляє, що не порушив правила дорожнього руху. Ще один напрям роботи — можливі розкрадання у сфері закупівель Міноборони. Одна зі справ стосується сімейства Гринкевичів, які можуть бути причетними до постачання неякісних товарів для ЗСУ.

Нагадуємо, 27 лютого відбувся арешт приміщень, у яких працюють лабораторії компанії "Синєво": правоохоронці підозрюють, що приватизація державного майна відбулась з порушеннями.