Перевищив швидкість: нардепу Ніколаєнку загрожує в'язниця за смертельну ДТП (відео)

Парламентар від фракції "Батьківщина" не визнає своєї провини і стверджує, що правил не порушував, проте в ДБР запевняють, що він насправді систематичний порушник.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідувати ДТП з нардепом від "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком. Про це 29 лютого повідомило ДБР на офіційному сайті.

Народний депутат України підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Що сталося

Подія трапилася на трасі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирської області. Саме там у листопаді 2023 року Ніколаєнко збив 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу. Внаслідок зіткнення з автівкою нардепа дівчина загинула на місці події.

Слідство встановило, що Ніколаєнко перевищив дозволену швидкість і їхав 150-160 км/год. На такій швидкості він не зміг вчасно загальмувати. Зокрема, камери на трасі зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза. При цьому слідчі зазначили, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.

Сам нардеп казав, що правил не порушував, проте в ДБР стверджують, що він насправді систематичний порушник.

"Стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — зазначається у повідомленні ДБР.

Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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Фокус писав, що автівка Mercedes-Benz GLE 300D 2023 року випуску, на якій нардеп Ніколаєнко скоїв ДТП, оцінюється від 3 млн гривень і записана на його цивільну дружину Катерину Вайдич.