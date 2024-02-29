Поплічник Киви сів на 15 років: чоловік вистежував ППО на Дніпропетровщині

Костянтин Малахов проводив підривну діяльність на користь окупантів, а також передавав росіянам локації української ППО поблизу Дніпропетровська. Засуджений був знайомий з Іллею Кивою з 2014 року.

Суд на 15 років ув'язнив соратника ліквідованого колишнього народного депутата Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви. Чоловік шпигував за комплексами протиповітряної оборони у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в Росії, де він переховувався від правосуддя.

Засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій ОПЗЖ.

"Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру", — повідомляє СБУ.

Правоохоронці затримали поплічника Киви під час спецоперації на Дніпропетровщині ще восени 2022 року.

Як встановило розслідування, засуджений — місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою.

Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

За інформацією Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ", засуджений — Костянтин Малахов.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ затримала "слячого" агента ФСБ. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення збирав розвіддані для окупантів, а коли зрозумів, що ті не зможуть захопити столицю України, – "заліг на дно". Пізніше отримав від "куратора" нові завдання. Він мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" мешканців Київщини.

22 лютого у Миколаївській області правоохоронці знайшли інформатора, який співпрацював з російськими спецслужбами. Чоловік збирав розвідувальну інформацію про військові дії в районі Чорного моря.