Вибухи в російському Дзержинську: БПЛА могли атакувати завод, що виробляє вибухівку, — соцмережі (відео)

За словами російських журналістів, під удар, імовірно, потрапив "Завод імені Я. М. Свердлова", що забезпечує практично всі види боєприпасів, які використовуються під час збройної агресії РФ проти України

У ніч на 1 березня в місті Дзержинськ Нижньогородської області Російської Федерації прогриміли вибухи. Про це повідомило російське медіа SOTA.

Повідомляється, що місцеві жителі припускають атаку безпілотних літальних апаратів.

"У нижньогородському Дзержинську, імовірно, атаковано завод імені Свердлова, що виробляє вибухівку", — заявили журналісти.

Про вибухи в Дзержинську також повідомив Telegram-канал ASTRA, опублікувавши кілька відповідних відео. Офіційні особи та відомства РФ поки ніяк не прокоментували подію.

Зазначимо, що за даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), згаданий "Завод імені Я. М. Свердлова" перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

Підприємство спеціалізується на виготовленні основних видів вибухових речовин і сумішей на їхній основі, а також спорядженні боєприпасів для всіх родів військ Міноборони Росії.

За інформацією НАЗК, завод постачає практично всі види боєприпасів, які використовуються під час російської збройної агресії проти України.

Нагадаємо, 15 лютого в Росії прогриміли вибухи на заводі "АТ Федеральний науково-виробничий центр Алтай", який спеціалізується на хімічних технологіях, а саме — на вибухових речовинах.

Крім того, 15 лютого Фокус писав про те, що нафтобаза в Курській області зазнала атаки БПЛА. На місці удару спалахнула сильна пожежа. Для ліквідації вогню місцева влада залучила пожежні поїзди.