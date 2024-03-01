Мобілізація в Україні: кому вручатимуть повістки з 1 березня

Співробітники ТЦК можуть вручати військовозобов'язаним громадянам три види повісток — для уточнення даних, проходження ВЛК і відправки у військову частину.

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і відповідно до подовження воєнного стану до 13 травня мобілізація в ЗСУ триває. Хто з військовозобов'язаних отримає повістки першочергово, розповів сайт Новини.LIVE.

У березні 2024 року співробітники ТЦК і СП видаватимуть повістки трьох видів.

Для уточнення даних

Повістка покликана отримати інформацію про потенційного військовослужбовця. До бази надійдуть особисті дані про військовозобов'язаного, його сімейний статус, місце роботи, наявність дітей.

Для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Вручається для проходження медичного обстеження. У картці військовозобов'язаного вкажуть відомості про стан його здоров'я і встановлять, чи придатний він до служби.

Мобілізаційне розпорядження

Крім того, тим, хто успішно пройшов ВЛК і визнаний придатним до несення служби, видаватимуть мобілізаційне розпорядження, або так звану бойову повістку. У ньому вже висунуто вимогу з'явитися до призовного пункту протягом 24 годин.

Розгляд нового законопроєкту

Нагадаємо, що 27 лютого в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочався розгляд поправок до нового законопроєкту про мобілізацію, які внесли народні депутати після першого читання. До законопроєкту №10449 було внесено 4195 поправок, тому їх умовно об'єднали в 16 основних блоків.

29 лютого профільний комітет закінчив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію.

Були відхилені питання про електронні кабінети та повістки військовозобов'язаних. Крім того, вирішили зберегти відстрочку від мобілізації аспірантам контрактної форми, визначили строки проходження бойової військової підготовки та процес демобілізації.

Також проголосували за заборону розпоряджатися транспортними засобами військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в ТЦК і СП, і посилення відповідальності за ухилення від військового обліку та повісток.

Нагадаємо, що військовослужбовець "Вовків Да Вінчі" розповів, яка потрібна мобілізація. Бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що воювати мають усі українці. Він згоден зі зменшенням мобілізаційного віку. За його словами, це треба було зробити давно.