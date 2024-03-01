Безпрецедентна результативність: NEXTER кваліфікує новий танковий боєприпас SHARD

Новий боєприпас підійде майже для всіх західних машин, окрім Challenger 2 через нарізну гармату. SHARD має менший вплив на ствол, але більше бронепробиття.

Компанія KNDS отримала кваліфікацію на нове покоління 120-мм боєприпасів SHORAD. Він має стати новим основним снарядом для танків. Про це повідомляє Army Recognition.

Країни НАТО отримають боєприпас наступного покоління, який підійде до майже всіх танків з калібром гармати 120-мм. Новий бронебійний підкаліберний оперений снаряд з відкидним піддоном (APFSDS) буде мати на 15% більше вогневу потужність, на 25% зменшувати знос ствола і має інноваційну конструкцію.

Метою KNDS було вивести 120-мм вольфрамовий боєприпас APFSDS на новий рівень ефективності проти всіх сучасних танків і бронетехніки як наявних, так і майбутніх. Характеристики снаряда:

бронепробиття збільшено на 15% при низькому рівню розсіювання;

знос ствола зменшено на 25%;

початкова швидкість боєприпасу 1720 м/с для гармати Leclerc L52 і 1734 м/с для гармати Leopard 2 L55.

Основні характеристики SHARD Фото: Nexter Group

Також спільно з Plansee розробили подовжений пенетратор з нового сплаву вольфраму, щоб долати захист танків останнього покоління. Новий боєприпас підходить під танки Leclerc, Leopard 2, M1 Abrams, Ariete і Centaruo 2. Він відповідає стандарту НАТО STANAG 4583 і IDC120. Таким чином західні машини зможуть використовувати один боєприпас, що спрощує логістику і робить витрати меншими.

Нагадаємо, 29 лютого у Британії пояснили, чому прототип Challenger 3 тестують в Німеччині, а не в Сполученому Королівстві.

Також у РФ вперше показали бікаліберну РСЗВ "Возрождение", яка зможе вести стрільбу снарядами різних калібрів.